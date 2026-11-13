Al via gli open day nel Vco: tutte le date per scegliere il percorso dopo le medie

È tempo di scegliere la scuola superiore per gli studenti che frequentano la terza media. Nel Verbano Cusio Ossola sono numerose le occasioni per conoscere da vicino gli istituti, confrontare gli indirizzi di studio e incontrare docenti e studenti. Il primo appuntamento è il Salone dell’Orientamento del Vco, giunto alla terza edizione, che coinvolge 14 scuole per presentare alle famiglie l’offerta formativa del territorio.

Dopo le prime due tappe, svoltesi il 31 ottobre a Villa Giulia a Verbania e il 7 novembre al Forum di Omegna, il Salone farà tappa sabato 14 novembre a Domodossola, dalle 10.00 alle 15.00, negli spazi dell’Istituto comprensivo Domodossola 2. Sarà l’ultima occasione per conoscere in un unico appuntamento le diverse proposte formative delle scuole superiori del territorio.

Accanto al Salone, gli istituti organizzano giornate di scuola aperta, incontri di presentazione, laboratori e lezioni di prova, per aiutare gli studenti a individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini e ai propri interessi.

Verbania e dintorni

A Verbania l’istituto di istruzione superiore Ferrini-Franzosini propone diversi momenti di orientamento nella sede Ferrini di via Massara 8. Mercoledì 11 novembre, dalle 17.00, si terrà in auditorium la presentazione dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi. Sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, saranno invece organizzati laboratori aperti, su prenotazione. Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 18.30, è previsto uno sportello online, mentre giovedì 10 dicembre, alle 17.00, si svolgerà un nuovo incontro in presenza per presentare tutti gli indirizzi. L’ultimo appuntamento in calendario è martedì 12 gennaio 2027, alle 17.00, sempre in auditorium.

L’Istituto Cobianchi aprirà le porte sabato 14 novembre, dalle 9.00 alle 11.00, con una presentazione generale della scuola, seguita da laboratori e visite agli ambienti. L’iniziativa sarà riproposta sabato 12 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, e giovedì 14 gennaio, dalle 17.30 alle 19.00.

Il Liceo Cavalieri ha programmato un open day di presentazione di tutti gli indirizzi venerdì 20 novembre, dalle 17.00 alle 19.00. Seguiranno due serate dedicate ai diversi percorsi: mercoledì 25 novembre, dalle 20.00 alle 22.30, sarà la volta del Liceo classico e scientifico, con laboratori, mentre giovedì 26 novembre, nella stessa fascia oraria, l’appuntamento riguarderà il Liceo delle scienze umane, sempre con attività laboratoriali.

A Stresa, l’Istituto d’istruzione superiore E. Maggia presenterà i propri percorsi nella sede Mainardi, in viale Professor Albano Mainardi 5. La scuola propone corsi di enogastronomia, formazione professionale IeFP, tecnico turistico e liceo linguistico. Gli Open Day sono in programma sabato 14 novembre, sabato 12 dicembre e sabato 23 gennaio 2027, con due turni per ciascuna giornata: dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.30 alle 13.30.

Omegna e Cusio

Il Liceo Piero Gobetti di Omegna, che comprende gli indirizzi scientifico, sportivo, artistico e musicale, organizza un Open Day sabato 28 novembre. La mattinata sarà suddivisa in due turni: dalle 9.30 alle 11.00 saranno presentati il Liceo artistico e il Liceo musicale, mentre dalle 11.00 alle 12.30 spazio al Liceo scientifico e al Liceo sportivo. Un’occasione per approfondire le caratteristiche dei diversi percorsi e conoscere le opportunità offerte dall’istituto.

Domodossola e Ossola

A Domodossola, il Liceo Giorgio Spezia, che propone gli indirizzi classico, scientifico, linguistico ed economico-sociale, organizza una giornata di scuola aperta sabato 12 dicembre, con accesso libero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Sabato 16 gennaio 2027, dalle 9.00 alle 12.00, gli studenti potranno invece partecipare alle lezioni di prova, su prenotazione. La sede si trova in via Menotti 5/7.

L’Istituto Marconi-Galletti di Domodossola propone anche incontri rivolti alle famiglie: venerdì 27 novembre, dalle 17.00 alle 19.00. Gli Open Day con laboratori si svolgeranno invece sabato 12 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30, e sabato 16 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00.

Per chi desidera intraprendere un percorso di formazione professionale, Enaip Domodossola organizza due Open Day sabato 21 novembre e sabato 12 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00. La sede è in via Rosmini 24.

Per chi è interessato alla formazione agraria, l’Istituto professionale Silvio Fobelli di Crodo, parte dell’Istituto omnicomprensivo Innocenzo IX, propone due anteprime a distanza in diretta Facebook sul profilo ufficiale della scuola. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 20 novembre e venerdì 11 dicembre, entrambi dalle 18.00 alle 18.30. Durante gli incontri saranno presentati la scuola e i suoi laboratori, dedicati alle erbe officinali, all’apicoltura, alla selvicoltura, al caseificio, alla cantina vinicola e al birrificio, attraverso le testimonianze di studenti ed ex studenti.

Il Rosmini International Campus ha fissato tre giornate di Open Day per la scuola secondaria di secondo grado: sabato 28 novembre, sabato 19 dicembre e sabato 23 gennaio 2027.

Anche il Formont di Villadossola propone un open day in programma sabato 28 novembre dalle 9.00 alle 16.00, con possibilità di svolgere diversi laboratori di cucina, pasticceria, sala bar e ricevimento. Per partecipare ai laboratori è possibile prenotare contattando il numero 0324 54056.

Le numerose iniziative in programma offrono agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di raccogliere informazioni direttamente dalle scuole, conoscere gli ambienti di apprendimento e valutare le diverse opportunità disponibili sul territorio. Un passaggio importante per affrontare con maggiore consapevolezza la scelta del percorso da intraprendere dopo la terza media.