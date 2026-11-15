“Il cielo per terra”, al via tra Domodossola e Crevoladossola un laboratorio teatrale tra bambini e anziani

Il teatro come occasione di incontro tra generazioni, per condividere esperienze, conoscersi e costruire nuove relazioni. È questo l'obiettivo di “Il cielo per terra”, il laboratorio teatrale intergenerazionale promosso dal Centro per le Famiglie Ohana del Ciss Ossola, nell'ambito delle politiche per il benessere familiare finanziate dalla Regione Piemonte.

L'iniziativa prenderà il via lunedì 16 novembre e prevede dieci incontri pomeridiani che coinvolgeranno bambini e anziani in un percorso di gioco teatrale, espressione e creatività.

Protagonisti saranno gli alunni di una classe quinta della scuola primaria di Crevoladossola e di una classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Domodossola, che condivideranno le attività con un gruppo di anziani desiderosi di mettersi in gioco e trascorrere del tempo insieme ai più giovani.

Il laboratorio si articolerà in due fasi. I primi cinque incontri si svolgeranno tra novembre e dicembre, il venerdì dalle 14.00 alle 16.00, presso l'Istituto comprensivo “F.lli Casetti” di Crevoladossola, in viale dei Combattenti 1. I successivi cinque appuntamenti sono previsti nei mesi di gennaio e febbraio, il lunedì dalle 14.00 alle 16.00, presso il Centro per le Famiglie Ohana, in via I Maggio a Domodossola.

La conduzione e la direzione artistica sono affidate ad Anna Fascendini, formatrice e regista, che accompagnerà i partecipanti in un'esperienza pensata per favorire il confronto e la crescita reciproca attraverso il linguaggio teatrale. Il percorso si concluderà con un evento aperto alla comunità, durante il quale sarà condiviso il lavoro realizzato dai partecipanti.

La partecipazione è completamente gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie all'indirizzo centroperlefamiglie@ciss-ossola.it oppure al numero 347 9019021.