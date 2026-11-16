La zona boschiva di Bei, in valle Bognanco, era già al centro di controlli e attenzione per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le forze dell'ordine avevano concentrato la loro attenzione su una postazione utilizzata per la vendita di droga . E' proprio nell'ambito di questa attività che domenica 15 novembre sono intervenuti gli agenti della Polizia di frontiera di Domodossola e i militari della Guardia di finanza.

Gli agenti in borghese si erano avvicinati alla postazione quando i due giovani, accortisi del loro arrivo, si sarebbero dati alla fuga nel bosco. Nel tentativo di allontanarsi, i due si sono inoltrati lungo un versante particolarmente impervio ma soprattutto a loro poco conosciuto. La fuga si è conclusa tragicamente: uno dei ragazzi, il 23enne, è precipitato in un dirupo, perdendo la vita, mentre l'altro, di 19 anni, è rimasto ferito.

Quest'ultimo, che sarebbe fratello della vittima, si trova ricoverato all'ospedale di Domodossola per una lesione a una gamba e potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico.

L'accaduto è all'esame della Procura di Verbania, che dovrà chiarire le circostanze della tragedia e ricostruire quanto avvenuto durante l'intervento delle forze dell'ordine. Ma anche fare luce sul giro di droga che ormai colpisce più punti della nostra provincia e di quella di Novara.