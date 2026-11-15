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Cronaca | 15 novembre 2026, 12:19

Domodossola, precipita per 200 metri in un dirupo durante un inseguimento: morto un 29enne

Tragedia questa mattina in località Bei. Due giovani in fuga dalle forze dell'ordine: un 24enne è stato trasportato in ospedale, mentre per il secondo, recuperato dopo lunghe ricerche, non c'è stato nulla da fare

L'elicottero del 118 impegnato nelle ricerche del 29enne poi trovato morto

L'elicottero del 118 impegnato nelle ricerche del 29enne poi trovato morto

Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 15 novembre, in località Bei a Domodossola, dove un giovane di 29 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo durante un inseguimento delle forze dell'ordine.

L'allarme è scattato intorno alle 10.05, quando sono state avviate le operazioni di soccorso per due giovani in fuga.

Uno dei due, un 24enne, è stato trovato a terra con diversi traumi. Soccorso dal personale sanitario del 118 in codice verde, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Domodossola.

Più drammatica la sorte del secondo giovane, un 29enne precipitato per circa 200 metri in un dirupo. Sul posto sono intervenuti l'elicottero del 118 e le squadre del Soccorso Alpino, impegnate in lunghe operazioni di ricerca e localizzazione.

Una volta raggiunto il giovane, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Restano da chiarire le circostanze e la dinamica dell'accaduto, avvenuto durante l'inseguimento dei due giovani da parte delle forze dell'ordine.

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Redazione

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