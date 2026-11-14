Crac Veneto Banca, il Tribunale ammette gli azionisti come parti civili

Il tribunale di Treviso ha accolto la richiesta dei risparmiatori che hanno perso le proprie azioni con il fallimento della banca. I giudici hanno di fatto ha ammesso come parti civili circa 700 azionisti che hanno visto azzerarsi il valore delle proprie azioni con il dissesto dell'istituto di credito.

La vicenda di Veneto Banca, istituto che aveva diverse filiali anche nel Vco, aveva coinvolto molti clienti residenti della nostra provincia. Con l'ammissione delle parti civili, i circa 700 azionisti potranno partecipare al processo per sostenere le proprie richieste di risarcimento. I risparmiatori, chiedono complessivamente risarcimenti per oltre 50 milioni di euro.

Si tratta dunque di un nuovo passaggio nel processo per il crac di Veneto Banca. Il procedimento per bancarotta vede coinvolti diversi ex vertici e amministratori della banca.

Al centro del processo ci sono le operazioni di finanziamento che, secondo l'accusa, sarebbero state concesse a soggetti senza requisiti adeguati e senza garanzie sufficienti a coprire le somme erogate.

L'ipotesi accusatoria riguarda una bancarotta per dissipazione e distrazione di risorse per un valore complessivo di circa 320 milioni di euro. La prossima udienza è stata fissata per il 22 gennaio 2027.