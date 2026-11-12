Auto si ribalta sulla superstrada dell'Ossola, conducente trasportato in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 12 novembre lungo la superstrada dell'Ossola, poco dopo Pieve Vergonte, in direzione Domodossola. Intorno alle 15.10 un'auto si è ribaltata mentre procedeva verso nord, per cause ancora in corso di accertamento.

Il conducente è stato estratto dalla vettura e soccorso dal personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale. Non sono al momento note le condizioni dell'automobilista. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.