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Cronaca | 12 novembre 2026, 15:43

Auto si ribalta sulla superstrada dell'Ossola, conducente trasportato in ospedale

L'incidente nel pomeriggio di giovedì 12 novembre, poco dopo Pieve Vergonte, in direzione Domodossola. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e forze dell'ordine

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 12 novembre lungo la superstrada dell'Ossola, poco dopo Pieve Vergonte, in direzione Domodossola. Intorno alle 15.10 un'auto si è ribaltata mentre procedeva verso nord, per cause ancora in corso di accertamento.

Il conducente è stato estratto dalla vettura e soccorso dal personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale. Non sono al momento note le condizioni dell'automobilista. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

Redazione

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