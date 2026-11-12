Dà in escandescenza al pronto soccorso e minaccia il personale sanitario: arrestato un 35enne a Domodossola

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Domodossola hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne residente nel capoluogo, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato di struttura sanitaria, minaccia nei confronti di personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.

L’intervento del personale dell’arma è scaturito a seguito di una segnalazione da parte del personale del Dea dell’ospedale di Domodossola. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno individuato il soggetto in un forte stato di agitazione, verosimilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, mentre minacciava i sanitari e danneggiava gli arredi e le porte della sala d’attesa della struttura. Alla vista delle uniformi, l’uomo si è scagliato contro i militari, venendo infine bloccato dopo aver opposto una attiva resistenza. Condotto presso la caserma di Domodossola, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida a disposizione dell’autorità giudiziaria.