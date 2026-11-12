Violenza domestica, due uomini sottoposti a sorveglianza speciale nel Vco

Nel mese di ottobre 2026 la divisione anticrimine della polizia di Stato ha intensificato l’attività di prevenzione, adottando una serie di misure nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di condotte che hanno destato particolare allarme sociale. L’azione ha portato all’emissione di tre avvisi orali e due provvedimenti di sorveglianza speciale, disposti dal Tribunale di Torino su proposta del Questore del Vco.

Gli avvisi orali hanno riguardato episodi eterogenei: dalla detenzione e traffico di stupefacenti, fino al caso di un uomo che, alla vista di un’autovettura di servizio dei carabinieri, scagliava un coltello nella direzione dei militari operanti. Nella circostanza veniva anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Un ulteriore provvedimento ha interessato un minorenne, residente in provincia di Verbania, colpevole del reato di furto aggravato commesso il 23 settembre presso un esercizio commerciale sito nel centro del comune di Verbania.

Parallelamente, il Tribunale di Torino – Ufficio Misure di Prevenzione – ha accolto due proposte del Questore del Vco, applicando altrettante misure di sorveglianza speciale rispettivamente della durata di uno e due anni nei confronti dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Tali incisive misure hanno riguardato soggetti autori di reati di maltrattamento in ambito familiare, materia sulla quale è altissima l’attenzione del Questore nella sua veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Si tratta di due uomini, uno classe 1987 residente nel comune di Verbania ed uno classe 1981 residente ad Omegna, coinvolti in distinti episodi di violenza domestica, anche alla presenza dei figli minori.

Entrambi sono stati sottoposti alla sorveglianza speciale con la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, dalle quali dovranno mantenere una distanza minima di 500 metri. Tale misura è stata ritenuta indispensabile per garantire la tutela delle vittime e prevenire ulteriori condotte violente. In forza dei provvedimenti adottati, i soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale dovranno rispettare prescrizioni stringenti: non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione, non accedere a locali pubblici tra le 18 e le 21, non rincasare dopo le 21 e non uscire prima delle 7 del mattino. Il Tribunale ha, infine, invitato i destinatari delle misure a intraprendere un percorso di recupero presso centri specializzati nella prevenzione e nel trattamento delle condotte maltrattanti presenti in provincia.

L’insieme dei provvedimenti adottati conferma l’impegno costante della divisione anticrimine nel garantire la sicurezza della collettività, intervenendo in modo tempestivo e mirato nei confronti di soggetti che, per comportamenti recenti o reiterati, risultano socialmente pericolosi.