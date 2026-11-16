Condominio di via Mozzanino, dagli inquilini una diffida collettiva ad Atc Piemonte Nord

Si torna a parlare del condominio Atc di via Mozzanino a Domodossola e delle problematiche segnalate dalle famiglie residenti. Proprio queste ultime hanno infatti diffuso una nuova nota, nella quale sottolineano il mancato intervento di Atc per la risoluzione di problemi legati al malfunzionamento dell’autoclave e alla pressione insufficiente dell’acqua, che interessa soprattutto gli appartamenti dei piani più alti.

“In alcune occasioni - spiegano gli inquilini - l'acqua arriva con una pressione talmente bassa da non consentire neppure le normali operazioni di igiene personale. Le conseguenze riguardano anche il funzionamento delle caldaie e delle lavatrici, che necessitano di un adeguato approvvigionamento idrico per svolgere regolarmente i propri cicli di funzionamento. Non si tratta quindi di un semplice disagio, ma di un problema che compromette concretamente la vita quotidiana delle famiglie”.

“Nel corso degli anni - proseguono le famiglie - sono state effettuate diverse segnalazioni, senza che il problema trovasse una soluzione definitiva Abbiamo pertanto deciso di formalizzare una diffida collettiva ad Atc Piemonte Nord e di informare anche il comune di Domodossola, chiedendo un intervento urgente e risolutivo”.

In particolare, la diffida collettiva rivolta all’ufficio tecnico di Atc Piemonte Nord è sottoscritta da dodici nuclei familiari, residenti ai piani terzo, quarto e quinto di via Mozzanino 12. Gli inquilini espongono le problematiche rilevate, quali: autoclave guasta e carenza di acqua, caldaie autonome e riscaldamento insufficiente, fessurazioni sui balconi e residenti in condizioni di fragilità. I firmatari chiedono dunque all’agenzia un sopralluogo urgente e un piano di intervento, oltre a chiarimenti sulle ragioni del mancato ripristino dell’autoclave.