Ultimi giorni per visitare la mostra "Macugnaga e il Monte Rosa" di Carlo Bossone

Restano pochi giorni per visitare la mostra “Macugnaga e il Monte Rosa”, allestita all’Atelier Carlo Bossone di Domodossola (in via Borgnis 19). L’esposizione, visitabile fino al 20 novembre, raccoglie 33 opere di Carlo Bossone dedicate ad uno dei temi più significativi della sua produzione: la montagna ossolana.

Un itinerario pittorico che attraversa i paesaggi di Macugnaga, della Valle Anzasca e del massiccio del Monte Rosa, restituendo luoghi che per Bossone furono molto più di semplici soggetti da dipingere. La montagna, nella sua pittura, cambia volto con il trascorrere delle stagioni e delle ore. Come emerge anche dagli scritti critici dedicati all'artista, tra cui quelli di Marco Rosci, il Monte Rosa occupa un posto particolare nell'universo pittorico di Bossone, diventando una presenza ricorrente, capace di suscitare interpretazioni sempre nuove.

La mostra è aperta fino al 20 novembre nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e delle 16.30 alle 18.30, sabato dalle 10.30 alle 12.30. È possibile organizzare visite guidate su appuntamento. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 7109233 o l’indirizzo atelier@fondazionecarlobossone.com.