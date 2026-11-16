Società di Mutuo Soccorso. nasce la mutua sanitaria integrativa

Un nuovo strumento concreto di welfare territoriale e prevenzione sanitaria a tutela dei cittadini ossolani. Giovedì 19 novembre, dalle ore 17:00 alle 19:00, la sala dello Spazio Contemporaneo di Domodossola ospiterà l'incontro pubblico di presentazione della proposta di Mutua sanitaria integrativa promossa dalla storica Società di Mutuo Soccorso di Domodossola in collaborazione con Insieme Salute Sms di Milano. All'appuntamento, aperto ai soci attuali e a tutti i cittadini interessati, interverranno gli esperti della mutua milanese per illustrare nel dettaglio le coperture previste e rispondere alle domande dei partecipanti.

Il piano assistenziale nasce con l'obiettivo di integrare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e ridurre i costi a carico delle famiglie. Tra le garanzie principali rientrano il rimborso integrale al 100% dei ticket sanitari del Ssn (fino a 500 euro annui) e la copertura per esami di alta diagnostica e specializzazione (come risonanze magnetiche, Tac, Pet ed ecografie) fino a un massimale di 3.000 euro l'anno. Il pacchetto comprende inoltre visite specialistiche private, sussidi giornalieri e rimborsi per ricoveri e interventi chirurgici sia in strutture pubbliche che private (con massimale fino a 10.000 euro a evento), oltre a servizi di assistenza domiciliare diurna e notturna post-ricovero o post-infortunio e orientamento per i caregiver.

La proposta prevede condizioni particolarmente vantaggiose per la fase di avvio: chi sottoscriverà il piano entro il 31 luglio 2027 potrà aderire fino al compimento dei 75 anni di età senza l'obbligo di compilare il questionario medico e beneficiando della copertura anche per le eventuali patologie preesistenti. Successivamente a tale scadenza, il limite d'ingresso scenderà a 70 anni con valutazione medica. Una volta attivata l'iscrizione, l'assistenza è garantita a vita senza ulteriori limiti anagrafici e il piano base potrà essere arricchito liberamente nel tempo con garanzie aggiuntive.