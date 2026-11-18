“Antonio Rosmini, Giacomo Mellerio, Alessandro Manzoni, duecento anni di amicizia” è il titolo della conferenza che si terrà il 4 dicembre a partire dalle 17.30 presso l’ex Cappella Mellerio di Domodossola, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nel 1826 c'era stato il primo incontro a Milano tra Antonio Rosmini e Alessandro Manzoni, a cui si lega strettamente la figura del conte Giacomo Mellerio. Iniziò così un lungo rapporto di stima, confronto culturale, impegno civile e collaborazione.

Alla conferenza interverranno il professor Paolo De Lucia, docente di filosofia dell'Università di Genova, con un contributo su “Ottocento credente e costruttore”, e padre Ludovico Maria Gadaleta, rosminiano direttore della biblioteca del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, archivista dell'archivio storico dell'Istituto della Carità e curatore di monografie e saggi sul Beato Rosmini, con una relazione su “Giacomo Mellerio e Antonio Rosmini nella Milano della Restaurazione”.

Seguirà intervento del professor Aurelio Sargenti, filologo e docente del Canton Ticino che interverrà con un discorso dal titolo “Abbiate tutti pazienza: voci dall'officina di via Morone”. Introduce e modera la conferenza l'avvocato Maurizio Rogora, segretario nel consiglio della Fondazione Paola Angela Ruminelli ed esponente dell'associazione Amici di Rosmini.

L'iniziativa è promossa dal Centro Studi Rosminiani di Stresa in collaborazione l'associazione Mario Ruminelli, la Fondazione Paola Angela Ruminelli e il Collegio Mellerio Rosmini.