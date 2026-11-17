Un mazzo di chiavi per rappresentare simbolicamente le attività commerciali che hanno abbassato definitivamente le serrande. È il gesto con cui Confcommercio Alto Piemonte ha richiamato l'attenzione delle amministrazioni comunali sul futuro del commercio di prossimità, in occasione della Giornata nazionale delle chiavi di lunedì 16 novembre.

Nel Verbano Cusio Ossola, il presidente di Ascom Vco e vicepresidente di Confcommercio Alto Piemonte, Massimo Sartoretti, ha incontrato a Domodossola l'assessore al Commercio Gianluca Iervasi e a Verbania l'assessore Mattia Tacchini. A entrambi sono state consegnate simbolicamente le chiavi dei negozi chiusi, accompagnate dalle proposte dell'associazione per contrastare la progressiva riduzione delle attività commerciali.

Tre gli obiettivi indicati da Confcommercio: favorire la riapertura dei negozi chiusi, sostenere le imprese già presenti sul mercato e creare condizioni favorevoli alla nascita di nuove attività. Il fenomeno riguarda tanto i centri urbani quanto i piccoli comuni e i borghi montani, dove la chiusura di un esercizio commerciale può comportare anche la perdita di un servizio per i residenti.

I dati nazionali dell'Ufficio Studi Confcommercio evidenziano la dimensione del problema: tra il 2012 e il 2025 sono scomparse 156mila attività del commercio al dettaglio. I locali sfitti sono circa 460mila, quasi uno su sei, e restano vuoti mediamente per oltre sette anni, con un mancato reddito da locazione stimato in 4,4 miliardi di euro all'anno.

«Da qui l'idea di città bene comune: un patrimonio di tutti, che richiede responsabilità condivise», ha spiegato Sartoretti. «La vitalità di una città e dei nostri borghi montani non può dipendere soltanto dall'amministrazione, né dalle singole categorie economiche. Istituzioni, cittadini e imprese condividono gli stessi spazi e la responsabilità del benessere e della coesione delle comunità». Per affrontare la situazione, Confcommercio propone ai Comuni di costruire, insieme alle associazioni territoriali e in collaborazione con Anci, Piani d'azione territoriali per le economie di prossimità. Al Governo viene chiesta l'istituzione di un Fondo nazionale a sostegno delle amministrazioni impegnate in questi progetti.

Tra gli strumenti indicati figura anche la cedolare secca sugli affitti commerciali, a condizione che il beneficio fiscale favorisca una riduzione dei canoni per le imprese. L'iniziativa punta così a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori economici, con l'obiettivo di preservare la presenza dei negozi nei centri cittadini e nei comuni più piccoli.