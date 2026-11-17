Fatale è stata la non conoscenza dei luoghi. Il ventitreenne Mohsine Chakir, morto per i gravi traumi procuratisi nella caduta domenica mattina, è morto mettendosi a correre nella direzione sbagliata, verso il dirupo nel quale è poi precipitato e dove ha rischiato di cadere anche il fratello, di 19 anni. Una caduta fatale di quasi 180 metri dopo che l’effetto sorpresa, provocato dai poliziotti arrivati sul posto dove si presume si stesse spacciando droga, ha fatto scegliere ai due la strada sbagliata.

La fuga verso l’alto o verso la strada asfaltata avrebbe però evitato al giovane marocchino di infilarsi verso la zona pericolosa, dove anche il fratello si è infilato. Quest'ultimo però si è salvato ‘’aggrappandosi’’ ad un albero, procurandosi solo traumi ad una gamba, poi curati in ospedale a Domodossola.

Una vicenda, quella accaduta a Bei, nel comune di Bognanco, che conferma come ormai le aree di spaccio si stiano spostando verso le periferie. In Ossola soprattutto, che per la sua conformazione geografica facilita gli spacciatori che però scelgono anche casolari abbandonati, non molto distanti dalle strade principali.

I due fratelli arrivavano dal milanese. I pusher che raggiungono l’Ossola lo fanno in auto, in treno o accompagnati da altre persone.

‘’E se arrivano qui è perché il mercato prolifera, perché la richiesta di droga non manca ’’ afferma un esponente delle forze dell’ordine in servizio in Ossola. Della droga che avrebbero potuto avere nessuna traccia. ‘’Potrebbe essere andata dispersa con la caduta nel dirupo’’ spiegano gli inquirenti. Mentre il fratello minore è già libero: non è scatta alcuna denuncia a suo carico non essendo stata trovata droga addosso a lui e non avendo compiuto altri reati.

L'episodio, grave, conferma come da tempo l’azione costante delle forze di polizia si stia intensificando nella lotta allo spaccio. Non a caso, con la polizia domenica stava operando anche la guardia di finanza. Nei mesi passati alcuni risultati di contrasto sono stati portati a termine tra la bassa Ossola e Crevoladossola.

Così come si stanno intensificando anche i controlli su un altro fenomeno in diffusione in Ossola: il sesso a pagamento, che sta allargando il suo giro di affari. Con proprietari di alcuni appartamenti che li affittano per gli appuntamenti. Una situazione che ha richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine.