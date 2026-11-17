Martedì 17 novembre la sala conferenze dell’Unione Montana Valle Ossola a Domodossola (in via Romita 17) ospita un nuovo incontro promosso dal Centro per le Famiglie “Ohana” del Ciss Ossola nell’ambito delle attività dedicate alla promozione del benessere familiare e al sostegno della genitorialità. L’incontro, dal titolo “Crescere disconnessi”, si rivolge a genitori, famiglie, insegnanti e a tutti coloro che desiderano approfondire il rapporto educativo con i propri.

La conferenza si divide in due momenti. Il primo alle 17.30, dal titolo “Minori e tecnologie: qual è l’età giusta?”, è prettamente dedicato alle famiglie di minori da 0 a 8 anni e a tutti coloro che a vario titolo e grado entrano in contatto con questa fascia d’età; l’incontro tratterà il tema legato ai rischi di una sovraesposizione all’utilizzo di strumenti digitali. A seguire, alle 20.30 “Esci da quella stanza! Come e perchè rimettere i nostri figli fuori nel mondo”, dedicato alle famiglie di minori da 8 a 16 anni e a tutti coloro che a vario titolo e grado entrano in contatto con questa fascia d’età; si tratterà il tema dei rischi connessi al mondo accattivante del web che rinchiude i ragazzi in un mondo surreale che rischia di produrre un corto circuito nella strada verso l’età adulta.

La dottoressa Jennifer Francioli, neuropsicologa dello Studio ABC di Domodossola, dialogherà con il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore, tra i massimi esperti e divulgatori in materia di genitorialità, sviluppo emotivo e prevenzione in età infantile e adolescenziale. Le conferenze offriranno uno spazio di riflessione, confronto e approfondimento sul significato dell’autorevolezza nella relazione educativa. Si cercherà di aiutare i genitori a comprendere perché, oggi più che mai, la sfida della crescita comporta far uscire un figlio dallo spazio compresso della sua cameretta, in cui – quasi senza accorgersene – si è autorecluso.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività del Centro per le Famiglie “Ohana”, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni concrete di confronto e strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le diverse fasi della crescita dei figli.