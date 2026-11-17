Il Comune di Domodossola ha pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di due borse di studio del valore di 2.000 euro ciascuna, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi, medico, professore universitario e presidente della Giunta Provvisoria di Governo della Repubblica Partigiana dell'Ossola. L'iniziativa è rivolta agli studenti universitari che hanno frequentato, nell'anno accademico 2025/2026, il secondo anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e che risultano iscritti, nell'anno accademico 2026/2027, al terzo anno dello stesso corso di studi.

Le domande di partecipazione possono già essere presentate e dovranno pervenire entro e non oltre il 16 dicembre 2026. La richiesta, completa della documentazione prevista dal bando, potrà essere inoltrata attraverso tre modalità:

Tramite Pec, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, a protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it.

Tramite email ordinaria, all'indirizzo cultura@comune.domodossola.vb.it.

Con consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Domodossola, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Le borse di studio rappresentano un'iniziativa dedicata alla memoria di Ettore Tibaldi, figura legata alla storia della Repubblica Partigiana dell'Ossola e al mondo della medicina e dell'università. Il testo integrale del bando e il modulo per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Domodossola, nella sezione dedicata all'iniziativa.

Per consultare il bando: https://comune.domodossola.vb.it/novita/bando-di-concorso-per-lassegnazione-di-n2-borse-di-studio-intitolate-alla-memoria-di-ettore-tibaldi-3/