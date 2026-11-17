Una scuola che guarda al futuro, con l'obiettivo di migliorare gli spazi, ampliare l'offerta educativa e rispondere sempre meglio alle esigenze delle famiglie. È questo lo spirito della campagna "Per crescere abbiamo bisogno di te", presentata oggi, martedì 17 novembre, all'asilo della Cappuccina di Domodossola dalla Fondazione Dignitatis Personae.

La raccolta fondi, avviata il 26 ottobre sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, punta a raggiungere 25mila euro entro il 31 dicembre 2026. Una cifra che potrà raddoppiare grazie alla Fondazione Comunitaria del Vco, che al raggiungimento dell'obiettivo cofinanzierà l'iniziativa con ulteriori 25mila euro, portando a 50mila euro le risorse complessive.

Il progetto nasce dalla volontà di rafforzare l'offerta educativa dell'asilo, che oggi accoglie complessivamente circa 80 bambini, e di migliorare una struttura che da oltre settant'anni rappresenta un punto di riferimento per il quartiere della Cappuccina e non solo.

La raccolta sosterrà innanzitutto gli ambienti e le attrezzature della seconda sezione Primavera, dedicata ai bambini tra i 24 e i 36 mesi. Il progetto prevede la predisposizione di spazi adeguati alle attività educative, al gioco, al riposo e ai momenti di cura quotidiana, con particolare attenzione ai servizi igienici destinati ai più piccoli. È inoltre previsto l'allestimento di una terza sezione della scuola dell'infanzia, per i bambini dai 3 ai 6 anni, attraverso la realizzazione di una nuova aula e dei relativi servizi. Una parte delle risorse sarà destinata anche alla manutenzione dell'edificio, con possibili interventi su pareti, serramenti e impianti, e al completamento dell'area giochi esterna, recentemente rinnovata, attraverso la posa di pavimentazioni antitrauma e antiscivolo.

Una storia che attraversa diverse generazioni e che rappresenta ancora oggi un punto di partenza per guardare al futuro della scuola. È proprio su questo legame tra passato e presente che si è soffermato durante la conferenza stampa Carlo Teruzzi, coordinatore delle attività didattiche ed educative, richiamando il significato dell'opera avviata dai frati e la responsabilità di proseguirne il percorso.

"I frati hanno dato vita a un'opera che è entrata nella storia della Cappuccina", ha spiegato Teruzzi, ricordando il valore di un'esperienza educativa che nel corso dei decenni ha accompagnato numerose famiglie del territorio. "Per noi dare continuità a quella tradizione significa farne un servizio alla comunità di oggi. Vuol dire accogliere i bambini e stare accanto alle famiglie negli anni in cui cominciano ad affidare i loro figli a una comunità più grande di quella di casa", ha sottolineato Teruzzi.

Proprio il rapporto con le famiglie è uno degli elementi centrali del progetto educativo illustrato durante l'incontro dalla maestra Valentina Pagnozzi, che ha raccontato il lavoro quotidiano svolto con i bambini. "Il nostro progetto educativo mette proprio al centro il bambino e il suo benessere. Per questo dedichiamo molta attenzione all'ambientamento, che non riguarda soltanto l'inserimento del bambino, ma anche quello della famiglia all'interno del nostro servizio. Se la famiglia si sente accolta, anche il bambino viene molto più volentieri e vive tutto il percorso serenamente", ha spiegato l'insegnante. "La nostra è una scuola familiare, una scuola-famiglia. Non deve esserci quella barriera tra insegnanti e genitori, ma devono sentirsi a casa", ha raccontato Pagnozzi.

Un rapporto che viene coltivato anche attraverso la comunicazione quotidiana, con la condivisione delle fotografie delle attività svolte durante la giornata e la disponibilità delle insegnanti a confrontarsi con i genitori sulle eventuali difficoltà. "Abbiamo una comunicazione importante con le famiglie quotidianamente. Mandiamo loro le fotografie di quello che avviene durante la giornata e siamo sempre a disposizione per parlare di qualsiasi problematica, legata al bambino e non solo", ha aggiunto la maestra.

Un altro aspetto che ha voluto sottolineare riguarda il modo in cui vengono costruite le attività educative, partendo dall'osservazione dei bambini e dei loro interessi, anziché da un programma prestabilito. "Il nostro è un progetto educativo, non una programmazione. La programmazione viene decisa a priori, mentre il nostro progetto viene costruito sulla base dell'osservazione quotidiana dei bambini e del gruppo classe", ha spiegato Pagnozzi.

Da qui nascono i laboratori e le attività sensoriali, particolarmente importanti per i bambini, che imparano a conoscere ciò che li circonda attraverso il tatto, la vista, i sapori e le esperienze dirette. Tra le proposte di questo periodo ci sono state la raccolta delle foglie durante le uscite all'aperto e la scoperta del melograno, osservato, manipolato e schiacciato dai bambini. Esperienze apparentemente semplici, ma che diventano occasioni di apprendimento e di crescita. "Il bambino deve vedere il mondo con gli occhi della meraviglia", ha concluso Pagnozzi, riassumendo il senso di un percorso educativo che vuole lasciare spazio alla curiosità e alla scoperta.

Come contribuire alla raccolta fondi

Per sostenere il progetto è possibile effettuare una donazione online attraverso la piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, accedendo alla pagina dedicata:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/asilo-cappuccina

Per donare online è necessaria la registrazione. Il versamento può essere effettuato tramite Pago in Conto, MyBank oppure carta di pagamento. Le donazioni beneficiano della deducibilità fiscale e, con un profilo anagrafico completo, la certificazione sarà scaricabile dalla piattaforma dopo 50 giorni.

In alternativa è possibile contribuire senza registrazione, attraverso un bonifico bancario intestato a Intesa Sanpaolo S.p.A., utilizzando l'Iban IT32T0306909606100000047402 e indicando nella causale CAPPUCCINA.

I clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo possono utilizzare il codice beneficiario 09734 per evitare eventuali commissioni. Per le donazioni effettuate tramite bonifico senza registrazione non sarà possibile ottenere la certificazione fiscale. La raccolta fondi proseguirà fino al 31 dicembre 2026.