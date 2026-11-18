Il trilocale si conferma la tipologia di abitazione più richiesta sul mercato immobiliare italiano. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, relativa a luglio 2026, che evidenzia una crescente attenzione degli acquirenti verso gli appartamenti di dimensioni intermedie. Una tendenza nazionale che offre elementi di confronto anche per il mercato immobiliare piemontese.

Secondo lo studio, nelle grandi città italiane il trilocale raccoglie il 41,5% delle richieste, seguito dal bilocale con il 24,8% e dal quattro locali con il 22,1%. Più contenuta la domanda di abitazioni con cinque locali, pari al 7,6%, e di monolocali, che si fermano al 4%. Rispetto a gennaio 2026, Tecnocasa rileva un aumento della quota di richieste per i trilocali, mentre diminuisce l'interesse relativo per le abitazioni più grandi, in particolare quelle di quattro e cinque locali. Una tendenza che l'Ufficio Studi collega anche ai prezzi elevati raggiunti dagli immobili in numerose realtà metropolitane.

Il trilocale rappresenta infatti una soluzione frequentemente scelta da chi acquista un'abitazione principale, grazie alla possibilità di conciliare esigenze di spazio e disponibilità economiche. Gli appartamenti di dimensioni più ridotte continuano invece ad attirare gli acquirenti con budget limitati e gli investitori, che spesso privilegiano questo segmento del mercato.

La preferenza per gli appartamenti di tre locali risulta ancora più marcata nei capoluoghi di regione che non rientrano tra le grandi città. In questi centri il trilocale raggiunge il 55,2% delle richieste, seguito dal quattro locali con il 20,6% e dal bilocale con il 19,9%. In questa categoria di città, rispetto a gennaio 2026, la quota di richieste per i trilocali è cresciuta di 1,5 punti percentuali, mentre quella dei bilocali è diminuita di 1,6 punti.

Non mancano tuttavia alcune eccezioni nel panorama nazionale. A Milano, dove secondo Tecnocasa il prezzo medio degli immobili raggiunge i 4.489 euro al metro quadrato, la tipologia più ricercata è il bilocale, che concentra il 44,7% delle preferenze. Una situazione legata anche alla presenza di investitori e acquirenti single. A Genova prevalgono invece gli appartamenti di quattro locali, che raccolgono il 43,6% della domanda, in un mercato caratterizzato da prezzi medi più contenuti, pari a 1.263 euro al metro quadrato.

L'indagine evidenzia dunque come il costo degli immobili e le esigenze abitative influenzino la scelta delle dimensioni della casa. Il trilocale si conferma la soluzione più ricercata nel quadro nazionale, mentre le differenze tra le città mostrano il peso delle condizioni economiche dei singoli mercati.

Per quanto riguarda il Piemonte, il comunicato di Tecnocasa non riporta percentuali specifiche per Torino o per gli altri capoluoghi della regione. I risultati nazionali costituiscono quindi un riferimento per comprendere le tendenze generali della domanda, senza consentire di attribuire gli stessi valori al mercato regionale.