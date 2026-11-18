Il futuro dell'industria, le sfide economiche e le opportunità di crescita per le imprese del territorio saranno al centro dell'Assemblea Pubblica di Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, in programma venerdì 20 novembre al Grand Hotel Dino di Baveno. Un appuntamento che riunirà imprenditori, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo economico e industriale, con la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

L'incontro prenderà il via alle 16.30 con i saluti istituzionali, seguiti dalla relazione del presidente di Unione Industriale Vco, Fausto Milanesi, e dall'intervento del ministro Urso.

Il programma prevede poi i contributi di Giovanni Foresti, responsabile Regional Research di Intesa Sanpaolo, Cristina Santucci, amministratore delegato di Lagostina Spa, Michele Alessi, presidente della Fondazione Buon Lavoro, e Antonio Zacchera, vicepresidente vicario di Confindustria Alberghi e amministratore delegato di Zacchera Hotels.

A moderare gli interventi sarà Maria Elisa Gualandris, giornalista di Vco Azzurra Tv.

“L'Assemblea Pubblica di Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola rappresenta ogni anno un momento significativo di incontro e riflessione per la comunità imprenditoriale del nostro territorio – sottolinea Fausto Milanesi –. È un'occasione preziosa per confrontarci sulle prospettive economiche, sulle sfide che attendono il sistema produttivo e sul contributo che le imprese possono continuare a offrire alla crescita, all'occupazione e alla coesione sociale del Verbano Cusio Ossola”.

L'assemblea è organizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, main sponsor dell'iniziativa. La banca conferma il proprio impegno a sostegno delle aziende del territorio, puntando su consulenza specialistica, strumenti finanziari e servizi dedicati agli investimenti, all'innovazione e all'internazionalizzazione.

Giovanni Faraone, direttore Area Imprese Piemonte Nord e Valle d'Aosta di Intesa Sanpaolo, evidenzia in particolare la capacità delle imprese locali di mantenere dinamismo e propensione all'innovazione, nonostante uno scenario economico in continua trasformazione. Un percorso che l'istituto bancario sostiene anche attraverso la collaborazione con Confindustria, SACE, SIMEST e ICE, con l'obiettivo di accompagnare le piccole e medie imprese nell'accesso ai mercati esteri e rafforzarne la competitività.

L'incontro si concluderà con un momento conviviale dedicato al networking, per favorire il dialogo e le relazioni tra gli imprenditori presenti.