Grande partecipazione agli incontri promossi dal Centro per le Famiglie “Ohana” del Ciss Ossola. Il secondo appuntamento ha registrato il tutto esaurito. Protagonista il dottor Alberto Pellai, in dialogo con la neuropsicologa Jennifer Francioli.

Una partecipazione molto alta, con una sala gremita e il tutto esaurito per il secondo appuntamento della serata. Martedì 17 novembre, la sala conferenze dell’Unione Montana Valle Ossola, a Domodossola, ha ospitato “Crescere disconnessi”, l’iniziativa promossa dal Centro per le Famiglie “Ohana” del Ciss Ossola nell’ambito delle attività dedicate alla promozione del benessere familiare e al sostegno della genitorialità.

Due incontri, pensati per coinvolgere genitori, famiglie, insegnanti ed educatori, per affrontare una delle sfide educative più attuali: accompagnare bambini e adolescenti nel rapporto con le tecnologie digitali, senza perdere di vista i bisogni evolutivi, le relazioni e le esperienze fondamentali per la crescita.

A guidare la riflessione è stato il dottor Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore, tra i più autorevoli esperti e divulgatori italiani sui temi della genitorialità, dello sviluppo emotivo e della prevenzione in età evolutiva. Al suo fianco, la dottoressa Jennifer Francioli, neuropsicologa dello Studio ABC di Domodossola, che ha condotto e moderato entrambi gli appuntamenti con professionalità, competenza e grande attenzione, offrendo una guida preziosa al dialogo e favorendo il collegamento tra le questioni scientifiche, le situazioni quotidiane e le domande delle famiglie.

Il primo incontro, alle 17.30, “Minori e tecnologie: qual è l’età giusta?”, ha approfondito il rapporto tra schermi e prima infanzia, con particolare attenzione alla fascia 0-8 anni. Attraverso situazioni familiari molto concrete, si è riflettuto su quanto l’utilizzo precoce e prolungato dei dispositivi possa interferire con esperienze importanti per lo sviluppo: il momento del pasto, il gioco libero, la capacità di attendere, la gestione della noia e delle emozioni.

Un aspetto centrale è stato il ruolo dell’adulto. Lo smartphone, infatti, può diventare facilmente uno strumento per calmare un bambino, distrarlo o interrompere una situazione di difficoltà. Ma proprio in quei momenti il bambino ha bisogno della presenza dell’adulto, che lo aiuti a riconoscere le proprie emozioni, ad attraversare le piccole frustrazioni e a sviluppare progressivamente capacità di autoregolazione.

La riflessione ha quindi superato la semplice questione del tempo trascorso davanti a uno schermo, portando l’attenzione soprattutto sulle esperienze che rischiano di essere sostituite o impoverite: parlare, esplorare, muoversi, inventare, giocare e stare in relazione.

Alle 20.30, il secondo appuntamento, “Esci da quella stanza! Web, gioco e relazioni: aiutare i figli a crescere nel mondo reale”, rivolto alle famiglie con figli dagli 8 ai 16 anni, ha registrato il tutto esaurito. Un dato che testimonia quanto il tema sia sentito e quanto sia forte il bisogno di occasioni di confronto e orientamento da parte delle famiglie.

Al centro della serata, alcune situazioni particolarmente riconoscibili nella quotidianità educativa: il ragazzo che chiede lo smartphone perché ormai lo possiedono tutti i compagni; la ragazza che misura il proprio valore attraverso il confronto con le immagini e il consenso ricevuto sui social; l’adolescente che non riesce mai a staccarsi dalle notifiche e dalle chat, nemmeno di notte; il ragazzo che trascorre sempre più tempo nella propria stanza, progressivamente distante dalle attività, dalle relazioni e dalle esperienze del mondo esterno.

Temi diversi, ma legati da una domanda comune: che cosa cercano i ragazzi nel mondo digitale e come possiamo aiutarli a ritrovare nel mondo reale riconoscimento, appartenenza, gratificazione e relazioni significative?

La discussione ha permesso di approfondire anche il rapporto tra smartphone, costruzione dell’identità, immagine corporea, autostima, qualità del sonno e capacità di concentrazione. Particolarmente significativa la riflessione sulla necessità di distinguere una passione intensa per il mondo digitale da situazioni di possibile disagio e ritiro sociale, senza ricorrere a semplificazioni o risposte esclusivamente basate sul divieto.

Il messaggio emerso è che non basta chiedere ai ragazzi di disconnettersi: occorre offrire loro alternative reali, occasioni di movimento, sport, amicizia, esperienze condivise, passioni e possibilità di sperimentare autonomia e competenza. In altre parole, non si tratta soltanto di togliere qualcosa, ma di restituire spazio a ciò che può rendere significativa la vita fuori dallo schermo.

In entrambi gli incontri, il dottor Pellai ha saputo trasformare la serata in un’importante occasione di arricchimento, andando oltre la trasmissione di informazioni e aiutando i partecipanti a riempire di senso e significato conoscenze, dubbi e intuizioni che spesso appartengono già alla loro esperienza quotidiana. La sua capacità divulgativa ha permesso di leggere comportamenti e dinamiche familiari da prospettive nuove, offrendo strumenti di comprensione e spunti concreti per ripensare il proprio ruolo educativo.

Altrettanto prezioso il contributo della dottoressa Francioli, che ha saputo accompagnare il confronto con competenza e sensibilità, costruendo un dialogo fluido e ben articolato e dando spazio alle questioni più vicine alle preoccupazioni delle famiglie.

La serata ha restituito un messaggio importante: educare al digitale non significa soltanto stabilire regole e limiti, ma soprattutto recuperare e rafforzare la propria funzione educativa. L’autorevolezza non si costruisce attraverso il solo controllo, ma attraverso la presenza, la coerenza, l’ascolto e la capacità di accompagnare i figli verso una progressiva autonomia.

È una responsabilità che non riguarda soltanto i singoli genitori. Famiglia, scuola, servizi educativi e comunità sono chiamati a collaborare per costruire riferimenti condivisi e ambienti capaci di sostenere la crescita.

Il successo di partecipazione a “Crescere disconnessi” conferma l’importanza di creare occasioni in cui fermarsi, interrogarsi e confrontarsi sulle sfide educative del presente. Perché, prima ancora di chiederci quanto tempo concedere ai nostri figli davanti a uno schermo, dovremmo forse domandarci quanta presenza, quante esperienze e quante opportunità di relazione riusciamo a offrire loro nel mondo reale.

È proprio da qui che può partire una crescita davvero consapevole, connessa prima di tutto alle persone e alla vita.