A partire dal 1° gennaio 2027 la società Idrablu sarà acquisita da Acqua Novara Vco. Quest’ultima, dunque, diventerà gestore unico del servizio idrico integrato sull’intero territorio del Vco e del novarese. Per l’occasione si è tenuto questa mattina a Verbania un incontro tra i vertici di Acqua Novara Vco e i sindaci dei 16 comuni dell’Ossola che dal 2027 entreranno a far parte della rete dei comuni gestiti dalla società.

“Vedere finalmente unificata tutta la provincia del Vco e la provincia di Novara sotto la gestione di Acqua Novara Vco è un’importante soddisfazione, soprattutto per la possibilità di dare sempre più le rispose che i cittadini si aspettano da noi”, le parole del presidente di Acqua Novara Vco Emanuele Terzoli.

Soddisfazione anche da parte di Daniele Barbone, amministratore delegato della società: “Acqua Novara Vco continua a crescere: da 139 comuni serviti a 155 a partire da gennaio. Oggi abbiamo incontrato i sindaci che entreranno in questa nuova fase e abbiamo avviato un dialogo per condividere l’individuazione delle priorità. Avviamo un percorso che ci consentirà una gestione più unitaria di questa risorsa preziosa”.

“Oggi abbiamo avuto un confronto positivo con i sindaci - le parole di Marco Caccia, presidente della provincia di Novara - in cui sono stati illustrati i passaggi che sono stati fatti per arrivare a questo punto e i programmi per il futuro. L’unificazione del servizio idrico porterà investimenti importanti a beneficio di tutto il territorio”.