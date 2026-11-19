Il Verbano-Cusio-Ossola migliora nella classifica nazionale della qualità della vita, ma restano alcune criticità, soprattutto sul fronte demografico. È quanto emerge dall'indagine 2026 di ItaliaOggi e Ital Communications, realizzata in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. La provincia si colloca al 47° posto su 107, guadagnando quattro posizioni rispetto al 51° posto del 2025. La ricerca, giunta alla ventottesima edizione, prende in esame 92 indicatori suddivisi in nove categorie, dall'economia alla sanità, passando per ambiente, sicurezza, istruzione e turismo. Nel complesso, il Vco ottiene 564 punti su mille, collocandosi nella fascia in cui la qualità della vita viene considerata accettabile. Il risultato migliore riguarda affari e lavoro, categoria nella quale il Verbano-Cusio-Ossola raggiunge il 20° posto nazionale, migliorando di dieci posizioni rispetto all'anno precedente. Positivo anche il dato ambientale, che conferma la provincia al 28° posto.

Segnali incoraggianti arrivano inoltre dal turismo, dall'intrattenimento e dalla cultura, settore nel quale il territorio passa dal 36° al 32° posto. Migliorano anche gli indicatori economici relativi a reddito e ricchezza, con un avanzamento dal 59° al 46° posto, e quelli della sicurezza sociale, che salgono dal 66° al 54°. La situazione appare invece più delicata per quanto riguarda la popolazione. Il Vco scende dall'89° al 93° posto nazionale, il risultato peggiore tra le nove categorie considerate. Un dato che evidenzia la debolezza del territorio negli indicatori demografici presi in esame dall'indagine. Restano nella seconda metà della graduatoria anche il sistema salute, al 71° posto, e l'istruzione e formazione, al 54°. Sul fronte dei reati e della sicurezza, invece, il Vco perde cinque posizioni, passando dal 46° al 51° posto.

Nel confronto piemontese, il Verbano-Cusio-Ossola si colloca alle spalle di Torino, Cuneo e Novara, ma davanti a Biella, Asti, Vercelli e Alessandria. A livello nazionale, la classifica è guidata da Bolzano, seguita da Milano e Bologna, mentre Taranto occupa l'ultima posizione. Per il Vco, il quadro complessivo è quello di una provincia che recupera terreno grazie soprattutto alle componenti economiche e turistiche, ma che continua a mostrare difficoltà negli indicatori demografici.