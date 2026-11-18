Un presidio sanitario dedicato all’area mercatale, con un’ambulanza di base, una squadra di volontari a piedi e percorsi studiati per agevolare gli interventi di emergenza. È il servizio che sarà attivato a Domodossola nell’ambito del protocollo tra il Comune e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola, con l’obiettivo di garantire una presenza organizzata durante il mercato e rendere più tempestivi i soccorsi in caso di necessità.

Il progetto prevede complessivamente 15 giornate di servizio, dalle 9 alle 14, distribuite tra dicembre, maggio, giugno e luglio. "L’organizzazione nasce dalla collaborazione tra il Comune e il nostro Comitato con l’obiettivo di predisporre un presidio adeguato alle esigenze dell’area mercatale e facilitare il lavoro dei soccorritori - spiega Jonathan Zaccaria, presidente della Croce Rossa di Domodossola - Il calendario prevede due appuntamenti a dicembre, sabato 5 e sabato 19. Il servizio riprenderà a maggio, nelle giornate dell’1, 8, 15, 22 e 29; proseguirà a giugno il 5, 12, 19 e 26 e si concluderà a luglio il 3, 10, 17 e 24".

"Sul piano operativo - prosegue Zaccaria - il presidio sarà composto da quattro volontari e da un’ambulanza di base posizionata in via Verdi, nelle vicinanze del municipio. Saranno disponibili due defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e apparati radio, mentre una squadra a piedi potrà muoversi nell’area per garantire un primo intervento. Il Comune metterà inoltre a disposizione un locale dotato di servizi igienici per i volontari impegnati nel servizio".





Particolare attenzione sarà riservata alla viabilità e agli spazi necessari per le operazioni di soccorso. Gli stalli di sosta in via Verdi saranno spostati per mantenere libera l’area attorno all’ambulanza e consentire le manovre necessarie per movimentare e caricare la barella. Il piano organizzativo è stato condiviso con Azienda Zero e comprende anche la definizione delle vie di accesso e di passaggio per i mezzi di emergenza. Sarà il Comune a redigere un apposito safety plan per disciplinare la circolazione dei veicoli di soccorso all’interno dell’area mercatale.

Il documento verrà condiviso con tutte le ambulanze che potrebbero essere chiamate a intervenire, così da garantire indicazioni comuni sui percorsi da seguire. Nelle squadre vi sarà anche la presenza di volontari cono conoscenza delle lingue straniere, in modo da agevolare la comunicazione anche con i turisti che affollano il mercato domese.