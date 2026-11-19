Segnali incoraggianti arrivano dai censimenti autunnali della fauna selvatica nelle Aree protette dell'Ossola. Nel Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero sono stati osservati 165 camosci, con un incremento del 32% rispetto all'anno precedente. Si tratta del numero più elevato registrato dal 2014, un risultato che potrebbe rappresentare un'inversione di tendenza dopo un ventennio caratterizzato da un andamento negativo della popolazione.

Le operazioni di monitoraggio dei camosci si sono svolte nell'arco di sette giornate, tra il 26 ottobre e il 4 novembre. Il dato è particolarmente significativo, anche se l'Ente sottolinea la necessità di attendere i prossimi censimenti per capire se l'aumento sia destinato a consolidarsi oppure rappresenti una fluttuazione temporanea.

Risultati interessanti emergono anche dai conteggi dei cervi, effettuati tra il 28 settembre e il 5 ottobre in quattro differenti aree del territorio ossolano.

Complessivamente sono stati osservati 286 animali: 109 all'Alpe Veglia, 102 all'Alpe Devero, 42 in valle Bondolero e 33 in Val Loranco. Il dato dell'Alpe Veglia rappresenta il numero più alto di cervi registrato dall'inizio dei monitoraggi.

Negli altri tre settori, invece, i conteggi hanno restituito numeri inferiori rispetto agli anni precedenti. In Val Loranco, in particolare, le condizioni meteorologiche poco favorevoli hanno contribuito a rendere più difficile l'individuazione degli animali.

Il 2026 ha fatto segnare anche un altro primato: quello dei maschi in bramito censiti all'Alpe Devero e all'Alpe Veglia. Nel primo caso sono stati osservati 35 esemplari, nel secondo 23. Per entrambe le aree si tratta del numero più elevato mai registrato per questa categoria durante la serie storica dei conteggi.

Come di consueto, le attività di censimento dei cervi all'Alpe Devero e in valle Bondolero sono state condotte in collaborazione con il Comprensorio alpino di caccia VCO 2 Ossola Nord.

I dati raccolti consentono di seguire l'evoluzione delle popolazioni di ungulati presenti nelle aree protette, offrendo elementi utili per valutarne l'andamento nel tempo. Particolare attenzione sarà rivolta nei prossimi anni ai camosci, per verificare se il risultato del 2026 segni davvero l'inizio di una ripresa stabile.