Antonio Leopardi lascia la guida del circolo del Partito Democratico di Domodossola. La decisione è stata comunicata ufficialmente con una lettera datata 19 novembre, indirizzata al segretario provinciale del PD del Verbano Cusio Ossola e, per conoscenza, ai componenti della segreteria cittadina.

Alla base delle dimissioni ci sono ragioni personali, legate all’età, ma anche la consapevolezza delle difficoltà che il partito dovrà affrontare in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Leopardi, che ha compiuto 80 anni, ritiene necessario affidare la guida del circolo a una figura in grado di seguire con piena disponibilità ed energia una fase politica particolarmente impegnativa.

L’ormai ex segretario assicura comunque la propria disponibilità a continuare a collaborare con il Partito Democratico e a offrire il proprio contributo alla vita politica cittadina.

Di seguito il testo integrale della lettera di dimissioni.

Caro Segretario,

facendo seguito all’ incontro di Segreteria di Circolo di ieri sera a cui hai partecipato unitamente ai membri della tua Segreteria Michela De Nicola e Matilde Zanni, ti confermo quanto già verbalmente espresso in quella sede, ovvero le mie dimissioni da Segretario del Circolo di Domodossola.

Qui di seguito ti riassumo i motivi che hanno determinato questa decisione.

•⁠ ⁠I miei ottanta anni compiuti comportano condizioni, sia fisiche che di lucidità di mente, progressivamente declinanti. Ciò comporta una riduzione di efficacia ed efficienza, fattori necessari a svolgere i compiti connessi alla funzione.

•⁠ ⁠Le prossime ELEZIONI AMMINISTRATIVE che si svolgeranno a Domodossola nella prossima primavera presentano caratteristiche complesse. Le attività che già fin d’ ora si svolgono in questa “campagna” richiedono una guida nel pieno delle proprie capacità. Ciò non sono in grado di garantire.

In tutti i casi, pur dismessa la funzione finora ricoperta, resto comunque disponibile a collaborare e portare il mio contributo in questa complessa fase della vita del nostro Partito sul Territorio di Domodossola.

Ciò nella forma e nei modi che riterrai più opportuni.

Cordialmente,

Antonio Leopardi.