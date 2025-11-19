Ispezione alla galleria “Creves”: senso unico alternato in Valle Cannonbina

Nella serata di giovedì 20 novembre la circolazione lungo la SS 631 della Valle Cannobina subirà una modifica temporanea. Anas ha infatti stabilitol’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori o movieri tra il km 18+350 e il km 19+150, nel comune di Valle Cannobina, alternativamente in direzione di Malesco e di Cannobio. La misura si rende necessaria per consentire le ispezioni visive della galleria “Creves” e sarà in vigore dalle 21.00 del 20 novembre fino alle 6.00 del giorno successivo.
