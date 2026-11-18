Il Formont di Villadossola inaugura il proprio ristorante didattico con un appuntamento dedicato ai sapori della tradizione napoletana. Il pranzo speciale, in programma giovedì 19 novembre, sarà l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo servizio della scuola, alla presenza del presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Giandomenico Albertella, e del sindaco di Villadossola, Bruno Toscani.

Per l’esordio è prevista una giornata in collaborazione con il pizzaiolo Francesco Catapano, con un aperitivo, una degustazione di pizze napoletane e babà, accompagnati da acqua e caffè. Il costo è di 20 euro. Per prenotare è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 353 4908605.

L’iniziativa segna l’avvio di un’attività che proseguirà ogni giovedì, con menù dedicati che spazieranno dalle proposte a base di carne a quelle di pesce, fino ai piatti vegetariani. Il ristorante rappresenterà un’occasione concreta per gli allievi delle classi di cucina di mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione, confrontandosi con il servizio e con le esigenze dei clienti sotto la supervisione dei loro insegnanti.

I menù saranno caratterizzati da temi diversi a ogni appuntamento, ma sarà possibile richiedere variazioni in presenza di allergie o in base alle proprie scelte alimentari, concordandole con la scuola.

Accanto all’avvio del ristorante, il Formont si prepara anche ad accogliere chi desidera conoscere da vicino i percorsi formativi. Sabato 28 novembre, dalle 9 alle 16, è in programma l’open day, durante il quale sarà possibile partecipare a laboratori dedicati alla cucina, alla pasticceria, alla sala, al bar e al ricevimento.

Per informazioni e prenotazioni all’Open day è possibile contattare il Formont al numero 0324 54056.