Open Day in Ossola, tutte le date per le iscrizioni

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2027-2028, gli istituti comprensivi dell’Ossola aprono le porte alle famiglie con una serie di open day, incontri informativi e momenti dedicati ai bambini che si preparano a iniziare un nuovo percorso scolastico. Le iniziative coinvolgono le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, con appuntamenti distribuiti tra novembre 2026 e gennaio 2027.

Scuole dell’infanzia

L’Istituto comprensivo Domodossola 1 propone due appuntamenti per ciascuno dei suoi plessi. Alla scuola dell’infanzia di Calice le visite sono in programma sabato 5 dicembre e sabato 9 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00. Alla scuola Bambini di Terezin si potrà partecipare mercoledì 16 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30, e sabato 16 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00. La scuola Collodi accoglierà invece le famiglie mercoledì 9 dicembre, dalle 14.00 alle 16.00, e martedì 12 gennaio, nella stessa fascia oraria.

Anche l’Istituto comprensivo Domodossola 2 organizza due momenti di visita per ciascun plesso. Alla scuola Fernandez di Domodossola l’appuntamento è per mercoledì 16 dicembre, dalle 9.30 alle 11.15, e sabato 9 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00. Alla scuola di Trontano le famiglie potranno recarsi giovedì 17 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, oppure sabato 9 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00.

L’Istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola organizza invece un incontro con le famiglie martedì 15 dicembre, dalle 16.30 alle 18.00, in tutti i plessi delle scuole dell’infanzia: Rodari, Pallanzeno, Borgomezzavalle e Vanzone.

Scuole primarie

Per la scuola primaria Don Milani, dell’Istituto comprensivo Domodossola 1, sono previste diverse iniziative per favorire la conoscenza della scuola e accompagnare i bambini nel passaggio dall’infanzia alla primaria. Martedì 15 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00, saranno accolti i bambini della scuola dell’infanzia Bambini di Terezin; mercoledì 16 dicembre, nella stessa fascia oraria, toccherà ai bambini della Collodi. Giovedì 17 dicembre, sempre dalle 10.00 alle 12.00, l’accoglienza sarà dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia di Calice e a quelli provenienti da scuole esterne. In queste tre giornate è gradita anche la presenza dei genitori, che avranno la possibilità di visitare gli ambienti scolastici e conoscere la dirigente scolastica. Un incontro informativo rivolto ai genitori, con la dirigente e le insegnanti, si terrà sabato 9 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00.

Gli altri due plessi dell’Istituto comprensivo Domodossola 1 hanno fissato gli appuntamenti per giovedì 10 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30, e sabato 16 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00, alla primaria di Masera; per lunedì 14 dicembre, dalle 10.00 alle 12.00, e sabato 23 gennaio, nella stessa fascia oraria, alla primaria di Calice.

Per l’Istituto comprensivo Domodossola 2, la scuola Kennedy di Domodossola accoglierà le famiglie lunedì 14 dicembre, dalle 14.30 alle 18.00, e sabato 9 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00. La primaria di Trontano sarà invece visitabile giovedì 17 dicembre, dalle 14.00 alle 16.30, e sabato 9 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00.

Ricco anche il calendario dell’Istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola. Lunedì 14 dicembre, dalle 17.00 alle 18.30, sono in programma gli open day delle scuole Caduti per la Libertà, XXV Aprile e della primaria di Pallanzeno. Martedì 15 dicembre, dalle 15.30 alle 17.00, sarà la volta della primaria di Montescheno. Mercoledì 16 dicembre gli appuntamenti si terranno alla Loris Manzoni, dalle 17.00 alle 18.30, alla primaria di Piedimulera, dalle 17.00 alle 18.00, e alla primaria di Pieve Vergonte, dalle 17.00 alle 18.30. Il calendario si concluderà giovedì 7 gennaio 2027, dalle 16.30 alle 18.00, con l’open day della primaria di Vanzone.

Scuole secondarie di primo grado

Per chi si prepara a passare alle scuole medie, l’Istituto comprensivo Domodossola 1 organizza nella sede di via Ceretti due incontri informativi rivolti ai genitori: sabato 12 dicembre, dalle 10.00, e lunedì 11 gennaio, dalle 17.00. Gli alunni delle classi quinte della primaria avranno inoltre la possibilità di conoscere la realtà della scuola secondaria durante l’orario scolastico.

L’Istituto comprensivo Domodossola 2 propone l’open day della scuola Floreanini sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 12.00. Sono previsti anche due incontri con le famiglie, mercoledì 2 dicembre e mercoledì 13 gennaio, entrambi alle 17.00.

L’Istituto comprensivo Bagnolini organizza invece un open day giovedì 17 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, nelle sedi di Villadossola, Pieve Vergonte e Vanzone.

Tra le opportunità per conoscere l’offerta formativa della scuola secondaria c’è anche quella del Rosmini International Campus di Domodossola. La scuola secondaria Antonio Rosmini, in via Mattarella 5, presenterà la propria proposta sabato 28 novembre 2026, alle 10.00.

Infine, l’Istituto comprensivo Fratelli Casetti di Crevoladossola ha fissato due appuntamenti: sabato 21 novembre 2026, dalle 9.30 alle 11.10, e mercoledì 20 gennaio 2027, dalle 17.15 alle 18.30.

Gli open day rappresentano un’occasione per conoscere gli ambienti, incontrare il personale scolastico e ricevere informazioni sui percorsi didattici proposti dai diversi istituti, così da affrontare con maggiore consapevolezza la scelta della scuola per il prossimo anno.