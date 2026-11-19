Il Piemonte su Rai e Mediaset. Due nuovi spot tv e radio per promuovere sui due network nazionali la stagione sciistica invernale sulle montagne piemontesi. È la nuova campagna curata e lanciata dalla Regione Piemonte: «In Piemonte trova il tuo ritmo» il claim-guida. Due spot televisivi da 10" e da 15" e uno spot radiofonico destinati rispettivamente ai circuiti Mediaset e Rai. La programmazione è partita lo scorso week-end e arriva sino a fine marzo 2027, mirata attorno ai due più grandi eventi sportivi della stagione coperti in esclusiva dai due network: le Nitto Atp Finals su Mediaset e la Coppa del Mondo di sci su Rai. Gli spot sono stati prodotti interamente da VisitPiemonte con immagini mozzafiato di vette alpine e momenti di relax in una spa o davanti a un piatto o un calice dell'enogastronomia piemontese.



Spiega l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che ha fortemente voluto la campagna: «Con i suoi 1.350 chilometri di piste, le oltre 50 fra stazioni sciistiche e snowpark, la straordinaria ricchezza di servizi e strutture ricettive e il calendario di eventi grandi e piccoli attorno o in alternativa allo sci, il Piemonte è una delle mete invernali più competitive a livello europeo. E in più ha il patrimonio della sua sontuosa offerta enogastronomica, da scoprire magari dopo una giornata sulle piste. Ecco perché in Piemonte – che si passi dall'adrenalina di una discesa all'atmosfera di un calice di vino rosso in un rifugio – ognuno può "trovare il proprio ritmo", proprio come suggerisce il claim della campagna. Una regione dove, in una vacanza invernale, ognuno può rilassarsi e vivere emozioni, ma anche ritrovare sé stesso, i propri affetti e relazioni».

E sottolinea la scelta strategica che sta dietro la campagna: «Queste campagne vanno nella direzione di una comunicazione più forte sul turismo di prossimità e il turismo interno, che sono fra le leve che ci hanno consentito di raggiungere il risultato straordinario della crescita del turismo piemontese nel 2026».

Su Mediaset la campagna prevede 315 passaggi dello spot tv su Canale 5, Rete 4, TgCom 24 e in particolare Italia 1, la rete che segue in esclusiva le Nitto Atp Finals, dove in più vengono 68 "brand video" da 5" a tema Piemonte prima della trasmissione dei match, in occasione dei dibattiti post-partita e degli approfondimenti. Terminate le Atp Finals la programmazione prosegue fino a marzo 2027 coprendo a tappeto tutto il periodo natalizio, le settimane bianche di febbraio fino alla chiusura della stagione invernale. Lo spot radio vede 378 passaggi sulle radio del gruppo: 105, Rmc, 101.

Su Rai la programmazione – 441 passaggi - punta in particolare attorno alle gare di Coppa del Mondo di sci, coperte per intero con particolare pressione anche qui nel periodo natalizio. Lo spot viene declinato anche in modalità Lanner (le cornici che appaiono temporaneamente sullo schermo durante la trasmissione). Lo spot radio prevede 42 passaggi per 3 settimane su Radio Italia.