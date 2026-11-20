Nuovo appuntamento a Domodossola nell’ambito della mostra “Ornamenta. Tesori di eleganza e d'identità in Ossola”: sabato 21 novembre a Palazzo San Francesco si terrà infatti un incontro di approfondimento dal titolo “La via della seta. La bachicoltura in Ossola”. La bachicoltrice Marzia Tonietti racconterà la magia del bozzolo che fornisce il filato per la realizzazione di abiti, decori e tessuti di pregio.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività legate alla Giornata nazionale degli abiti storici promossa dal Ministero del Turismo. Marzia Tonietti farà rivivere le tradizionali pratiche di allevamento del baco da seta, preziosa fonte di sostentamento per le famiglie dell'Ossola tra il Settecento e l’Ottocento. Un patrimonio da vivere e da raccontare per far scoprire il territorio attraverso la sua storia.

L’incontro si svolgerà su due turni, alle 15.30 e alle 16.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 5029591 oppure l’indirizzo info@museicivicidomodossola.it.