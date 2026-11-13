"Libri fuori tema", Emilia Covini racconta Bertha Ringer

Nuovo appuntamento con la rassegna “Libri fuori tema” promossa dall’associazione culturale Il sogno di Giulietta nel comune di Vogogna. Sabato 14 novembre alle 17.30 la Sala degli Specchi di Villa Biraghi ospita l’incontro “Emilia Covini racconta Bertha Ringer”. La scrittrice Emilia Covini, in dialogo con Ilaria Delbarba, presenta il suo libro edito da Morellini dedicato a Bertha Ringer, la pioniera che compì il primo viaggio in automobile della storia.
La rassegna si concluderà poi il 21 novembre a Palazzo Pretorio con la presentazione di “Quando la vita accade” (Sperling & Kupfer) di Alice Agnelli, in dialogo con Ottavia Borella.