Laura Morante in scena al teatro La Fabbrica con "Insieme"

Dopo un inizio da tutto esaurito con il comico Maurizio Lastrico, la stagione comunale del teatro La Fabbrica di Villadossola prosegue domenica 15 novembre alle 21.00 con “Insieme”, spettacolo di Fabio Marra con protagonista Laura Morante.

Spettacolo pluripremiato e tradotto in 14 lingue, “Insieme” mette in scena tematiche quali l’accettazione, la disabilità e i legami familiari, un amore incondizionato di una madre e la lotta di una figlia per ricavare il proprio spazio in una famiglia che spesso l’ha fatta sentire ai margini. Con Laura Morante e Fabio Marra calcheranno il palco Eugenia Costantini e Sonia Palau.

Dopo Lastrico e “Insieme”, la stagione proseguirà il 4 dicembre con “Il medico dei pazzi” di Eduardo Scarpetta con Gianfelice Imparato, il 13 gennaio con “Lunga vita agli alberi” con Giovanni Storti e Stefano Mancuso e con la regia di Arturo Brachetti, l’11 febbraio “Cari genitori” con Giulio Scarpati e Amanda Sandrelli, il 23 febbraio 2027 “Lo Zar” di e con Stefano Massini, l’11 marzo “La cosa giusta” scritto e diretto da Giacomo Ciarrapico, il 10 aprile "I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni riduzione, interpretazione e regia Tullio Solenghi, il 18 aprile "Body of memory”, coreografia Hervé Koubi, tutti con inizio 21.00.