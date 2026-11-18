Una nuova indagine tra misteri, delitti e vicende sentimentali ambientate in Ossola. Alessandro Chiello torna in libreria con “Solo l'ultima”, il nuovo romanzo pubblicato da Edizioni La Pagina, che vede protagonista ancora una volta il commissario Gegè, giunto alla sua ottava avventura.
La storia si sviluppa interamente sul territorio ossolano e prende le mosse da due episodi: il ritrovamento di uno scheletro nel cosiddetto “canale dei suicidi”, legato a un'ultima partita disputata allo stadio di Villadossola, e una rapina in una villetta di Domodossola che si trasforma in tragedia quando i proprietari rientrano in anticipo, scatenando la violenza dei malviventi.
Accanto alle indagini trova spazio anche la vita privata del commissario, alle prese con una nuova avventura sentimentale che potrebbe trasformarsi in una relazione stabile. A completare il volume, come nei precedenti romanzi, sono i disegni di Adriano Sarazzi.
Il libro, proposto al prezzo di 18 euro, sarà presentato sabato 28 novembre alle 18 alla “Canva”, sotto la chiesa della Noga di Villadossola. Al termine dell'incontro seguirà un aperitivo. Per partecipare è possibile prenotarsi entro il 25 novembre presso la libreria La Pagina, telefonando al numero 0324 51110.