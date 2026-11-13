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Cultura | 13 novembre 2026, 14:10

"Teatro Caveau", la rassegna prosegue con la magia dei The Hats

Il 14 novembre a Domocentro lo spettacolo che unisce illusioni e comicità

&quot;Teatro Caveau&quot;, la rassegna prosegue con la magia dei The Hats

Nuovo appuntamento al Caveau di Domocentro a Domodossola con la rassegna “Teatro Caveau”. Sabato 14 novembre alle 21.00 sarà la volta dei The Hats, un irriverente duo “magicomico” formato dai maghi Jerry DaMonty e Jean DeLaRou.

Con un repertorio che spazia dalle più tradizionali magie e illusioni agli sketch comici, i The Hats danno vita ad uno spettacolo unico nel suo genere, che li ha portai ad esibirsi in numerosi eventi nazionali e internazionali-

L’ingresso è a donazione libera e consapevole. È richiesta la prenotazione contattando il numero 329 7684674.

l.b.

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