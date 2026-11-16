È in programma per domenica 22 novembre alle 16.00 presso il Palazzo Pretorio di Vogogna, l’ultimo appuntamento con la rassegna “Libri fuori tema”, promossa dall’associazione culturale Il Sogno di Giulietta. Protagonista la scrittrice Alice Agnelli, che presenta il suo libro “Quando la vita accade. Manuale imperfetto per ritrovare la gioia”, edito da Sperling & Kupfer.

A dialogare con l'autrice sarà Ottavia Borella, in un pomeriggio che si preannuncia come un'occasione di confronto e riflessione su temi profondamente vicini alla vita di ciascuno: i cambiamenti, le fragilità, le cadute, la capacità di rialzarsi e il coraggio di guardare nuovamente al futuro con fiducia.

Milanese, scrittrice, imprenditrice digitale e creatrice del progetto “A Gipsy in the Kitchen”, Alice Agnelli è una voce conosciuta nel panorama della comunicazione digitale italiana. Dopo un percorso professionale nel mondo della moda, che l'ha portata anche a New York e a collaborare con importanti realtà internazionali, ha scelto di seguire le proprie passioni: la scrittura, la cucina, i viaggi e il racconto delle emozioni. Attraverso il suo blog e i suoi canali social ha costruito negli anni una comunità di persone che si riconoscono nel suo modo autentico e sensibile di raccontare la vita, con le sue bellezze ma anche con le sue inevitabili difficoltà.

Sarà possibile acquistare il libro direttamente sul posto grazie alla collaborazione con la libreria La Pagina di Villadossola.