"Pinocchio": una mostra diffusa per celebrare il bicentenario di Carlo Collodi

L’Associazione Musei d’Ossola organizza una nuova mostra per celebrare i vent’anni di attività. Si intitola “Pinocchio. Visioni illustrate per il bicentenario di Collodi” e sarà visitabile dal 28 novembre al 31 gennaio.

Si tratta di una mostra diffusa, allestita in diversi luoghi simbolo della cultura ossolana: il Collegio Rosmini, Casa De Rodis e il Caveau di Domocentro a Domodossola e il Castello Visconteo di Vogogna. L’esposizione si propone come un viaggio tra arte, letteratura e immaginazione per riscoprire la storia di un burattino che, da oltre un secolo, continua a ispirare artisti e illustratori. Un percorso espositivo tra grandi maestri dell’illustrazione e artisti contemporanei, opere originali, installazioni, edizioni storiche e burattini d’epoca, per raccontare le tante interpretazioni di una storia senza tempo.

La mostra è realizzata grazie al supporto dell’associazione Ruminelli, della Fondazione Comunitaria del Vco e di Aedes, con il patrocinio di Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Sarà visitabile nei seguenti orari: Collegio Rosmini e Casa De Rodis il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30; Caveau dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, sabato dalle 15.30 alle 18.30; Castello di Vogogna venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 16.00.