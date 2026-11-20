Non soltanto francobolli, ma lettere, cartoline, fotografie, documenti di storia postale e testimonianze della sanità militare. La storia della Croce Rossa internazionale è al centro della mostra allestita a Palazzo Rosmini, che propone una selezione della collezione privata di Giacinto Nanni, ex primario di chirurgia a Vercelli, volontario della Croce Rossa Italiana. Un patrimonio, o meglio una parte del suo immenso patrimonio, messa a disposizione in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione del Comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana.

L’esposizione, intitolata Croce Rossa internazionale – 163 anni, sarà inaugurata sabato mattina a Palazzo Rosmini alle ore 9 e visitabile nella sola giornata di sabato sino alle ore 16.

La mostra si sviluppa attraverso circa 140 fogli espositivi, raccolti in undici sezioni tematiche. Il materiale, in gran parte originale dell’epoca, costituisce una selezione di una collezione più ampia, che comprende oggetti e documenti legati alle attività della Croce Rossa in diversi periodi storici. L’obiettivo è ricostruire le vicende dell’organizzazione e soffermarsi sulle peculiarità del suo intervento nei momenti più drammatici della storia.

Il percorso si apre con una presentazione dedicata alla nascita e all’evoluzione della Croce Rossa internazionale. Il racconto parte dalla battaglia di Solferino del 24 giugno 1859, quando Henry Dunant si trovò di fronte a migliaia di soldati feriti e abbandonati senza assistenza. Colpito da quanto aveva visto, contribuì a organizzare i soccorsi senza distinzione tra gli schieramenti e, successivamente, affidò le proprie riflessioni al libro Un ricordo di Solferino. Le sue proposte portarono alla costituzione, nel 1863, del comitato che avrebbe dato origine al Comitato internazionale della Croce Rossa e, l’anno successivo, alla firma della Convenzione di Ginevra.

Alla ricostruzione delle origini segue una sezione dedicata ai precursori della Croce Rossa: uomini e donne che, prima della sua fondazione, avevano promosso iniziative e idee per migliorare le condizioni dei feriti in guerra. Tra le figure ricordate compaiono Henry Arrault, impegnato nella riflessione sull’assistenza ai soldati feriti e sulla neutralità del personale sanitario, e Clara Barton, fondatrice della Croce Rossa americana.

Una parte consistente dell’esposizione è riservata alla Prima guerra mondiale. Attraverso la corrispondenza dei prigionieri di guerra, le cartoline in franchigia e i documenti postali, la mostra racconta il ruolo della Croce Rossa nel mantenere i contatti tra i militari prigionieri, i feriti ricoverati negli ospedali e le loro famiglie. Un patrimonio documentario che restituisce anche la dimensione umana del conflitto, fatta di attese, comunicazioni e tentativi di mantenere un legame con i propri cari.

A questo tema si collega la sezione dedicata agli usi postali dei francobolli Pro Croce Rossa emessi in Italia nel 1915 e successivamente sovrastampati per l'utilizzo nelle colonie italiane. I documenti illustrano anche le modalità con cui venivano raccolti fondi per sostenere le attività dell'organizzazione, attraverso le emissioni filateliche, le iniziative postali e i contributi dei soci.

La mostra approfondisce inoltre il rapporto tra la Croce Rossa Italiana e la sanità militare durante la Grande Guerra, con materiali che documentano l'assistenza ai feriti negli ospedali e negli ospedali da campo, il lavoro delle infermiere volontarie, le cosiddette crocerossine, e l'attività del personale militare volontario. Immagini, cartoline e documenti dell'epoca permettono di osservare da vicino le diverse forme di assistenza prestate durante il conflitto.

Il percorso prosegue con una sezione sulle attività della Croce Rossa tra le due guerre e durante la Seconda guerra mondiale, per poi lasciare spazio a capitoli più brevi, ma legati a episodi e figure significative. Tra questi compare il Ricordo di Quetta, collegato all'esperienza personale di Nanni nell'ambito della Croce Rossa durante la guerra sovietico-afghana negli anni Ottanta.

Altre sezioni sono dedicate alle cartoline postali, agli erinnofili – i chiudilettera utilizzati anche per finalità promozionali e di sensibilizzazione – e a una miscellanea di oggetti speciali, anniversari e missioni di pace. La varietà dei materiali consente di affiancare alla storia istituzionale del movimento le tracce concrete lasciate dalle sue attività e dalla comunicazione con il mondo esterno.

Per ragioni di spazio non è stato possibile esporre integralmente l'album dei francobolli emessi in occasione del centenario della Croce Rossa, celebrato nel 1963: nella mostra sono comunque presenti alcuni francobolli e buste di storia postale legati a questa ricorrenza.

Dalle ore 10 sempre sabato sarà attivato uno speciale annullo postale con cartolina per celebrare il 60° anniversario della fondazione del comitato di Domodossola della Cri.