Si apre un nuovo corso per il Partito Democratico di Domodossola. Nelle scorse ore è infatti arrivata la notizia delle dimissioni di Antonio Leopardi dal ruolo di segretario del circolo Pd cittadino. “Ci siamo confrontati a lungo con Antonio Leopardi - spiega Riccardo Brezza, segretario provinciale del Partito Democratico del Vco - sui motivi delle sue dimissioni. Gli abbiamo chiesto di restare, visto il buon lavoro che è stato fatto in questi anni; ma poi ha spiegato chiaramente le sue motivazioni - che ha diffuso anche pubblicamente - e abbiamo quindi preso atto della sua decisione”.

Sono dunque diverse le possibilità che si aprono ora per la guida del Pd a Domodossola, ovviamente con un occhio alle elezioni amministrative in programma nella primavera del 2027. Al momento, è Brezza ad assumere il ruolo di segretario ad interim, in attesa di capire chi assumerà la guida del circolo domese. “Sicuramente - le parole del segretario provinciale - non mancano le risorse per poter individuare diversi nomi di possibili nuovi segretari per il Pd di Domodossola. Ora però c’è un iter ben preciso da seguire: non è ancora ora di sbilanciarci riguardo alle elezioni del 2027”.