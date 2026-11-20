Proseguono le polemiche relative alla nuova biblioteca comunale di Premosello Chiovenda, progetto realizzato con fondi Pnrr da diverse settimane al centro di un dibattito sollevato su più fronti. Sul tema torna il capogruppo di minoranza Andrea Monti, che ha diffuso una nuova nota, che riportiamo integralmente di seguito.

“Parlo come capogruppo di minoranza e a nome dell'intero gruppo consiliare, perché i cittadini devono sapere come stanno andando le cose su una vicenda che riteniamo inaccettabile. Parlo della biblioteca comunale, realizzata con i fondi del Pnrr, quindi con denaro pubblico ed europeo, e dichiarata ultimata il 29 giugno 2026. Parte dei suoi spazi si trova al piano secondo dell'edificio, e come minoranza abbiamo posto una domanda semplicissima: come intende l'amministrazione garantire che quel piano sia accessibile anche alle persone con disabilità? Ad oggi non abbiamo ricevuto una risposta, e nemmeno i documenti che ci permetterebbero di capirlo da soli.

Il 16 settembre ho presentato, per la minoranza, un'interrogazione scritta al sindaco con quattro domande molto precise. Abbiamo chiesto perché il progetto non preveda interventi sulle barriere architettoniche. Abbiamo chiesto se in origine fosse previsto un ascensore o un'altra soluzione. Abbiamo chiesto se sia stata invocata una deroga ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 380/2001 e, in caso affermativo, con quale atto. Abbiamo chiesto infine come, quando e con quali risorse si intenda rimediare. La legge dà al sindaco trenta giorni per rispondere. Quel termine è scaduto il 16 ottobre e non è arrivato niente: nemmeno una riga interlocutoria. Ho dovuto sollecitare formalmente, informando il segretario comunale e il Prefetto, e solo dopo, il 26 ottobre, è arrivata una nota. Quaranta giorni dopo la nostra interrogazione. Ma leggendola ci si accorge che non è una risposta. Su quattro domande, a nessuna viene data una risposta puntuale. Sulla deroga non c'è una sola parola. Non ci viene detto se l'ascensore sia mai stato progettato. Per il futuro ci si assicura che l'obiettivo è "reperire nuove risorse", senza dire dove, quando e come.

In compenso quasi tutta la nota è dedicata a spiegare che il problema esisterebbe da decenni e che la colpa è di chi c'era prima. Ma questa biblioteca è stata progettata, appaltata ed eseguita da questa amministrazione, e gli obblighi di legge sull'accessibilità degli edifici pubblici ricadono su chi li realizza, non su chi non c'era. Il sindaco dice anche che i fondi erano vincolati e che il quadro economico approvato non consentiva l'ascensore. Può essere. Ma allora la minoranza chiede: dov'è l'atto che lo dimostra? È proprio qui che la vicenda smette di essere una questione tecnica e diventa una questione di rispetto. Il 27 ottobre ho chiesto formalmente, come consigliere e come capogruppo, copia del progetto, delle attestazioni dei progettisti, dei pareri, dei verbali di verifica e validazione e degli atti di approvazione. Riguardano un solo intervento, già concluso, e un consigliere comunale ha il diritto di ottenerli senza nemmeno dover spiegare il motivo, come prevede l'art. 43 del D.Lgs. 267/2000. Ad oggi non abbiamo ricevuto nulla. Non ci è stato nemmeno comunicato un diniego scritto.

Il sindaco invoca atti per giustificare le sue scelte e intanto ci impedisce di vederli. Se quei documenti dicono quello che afferma, perché non consegnarli subito? E se non lo dicono, è giusto che i cittadini lo sappiano. A questo punto, a nome della minoranza, non possiamo fare a meno di porci alcune domande, e le rivolgiamo apertamente al sindaco. Quando la smetterà di portare avanti questa condotta? Ormai siamo a fine mandato, con le elezioni della primavera 2027 alle porte: intende davvero andare avanti così fino all'ultimo giorno? Quando risponderà, in modo chiaro e completo, alle domande circostanziate che gli sono state rivolte? Quando metterà a disposizione della minoranza la documentazione, come è obbligato a fare? E quando comincerà finalmente a rispettare, in modo democratico, la minoranza e il ruolo che le spetta all'interno del consiglio comunale?

Non chiediamo favori. Chiediamo ciò che la legge impone a chi amministra le risorse della collettività. Un sindaco che risponde in ritardo, risponde a lato delle domande e non mostra gli atti non sta difendendo il comune: sta impedendo ai consiglieri di svolgere il proprio mandato e ai cittadini di sapere come sono stati spesi i fondi europei. Se non c'è nulla da nascondere, quei documenti possono essere consegnati domani mattina. Ho già inviato un nuovo sollecito al sindaco e al segretario comunale, con conoscenza al Prefetto. Se non arriveranno risposte e documenti, la minoranza si riserva di chiedere la convocazione del consiglio comunale per discutere pubblicamente la vicenda, e continueremo a informare i cittadini di ogni sviluppo. Gli elettori, in primavera, giudicheranno anche questo”.