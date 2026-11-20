L'8 novembre 2026 Fabrizio Margaroli e il navigatore Massimiliano Rolando hanno vinto il 15° Rally dell'Ossola Sprint su Skoda Fabia R5/Rally2. Per tutta la mattinata, però, in testa c'erano stati altri, Davide Caffoni e Mauro Grossi. Al traguardo non sono mai arrivati, perché nel secondo passaggio sul Crodo hanno rimediato una doppia foratura.

Uno sprint di 28 chilometri

Il format dell'Ossola è corto. Quattro prove speciali, con due passaggi sul Crodo e due su San Domenico Ski, ciascuna di circa sette chilometri. In tutto fanno 28 km cronometrati. Su una distanza simile il margine d'errore è quasi nullo.

Il parco partenti, comunque, era di tutto rispetto, con 53 vetture. Sei erano di classe Rally2/R5, ed è da lì che ci si aspettava uscisse il vincitore.

La mattinata è di Caffoni

Caffoni e Grossi sono partiti come se volessero chiudere subito i conti. Hanno vinto il primo Crodo con 6"6 su Margaroli e 9"2 su Sergio Bruni. Dopo San Domenico Ski le posizioni alle loro spalle si sono invertite. Bruni è salito secondo a 5"1, mentre Margaroli è scivolato terzo a 10"7.

Dieci secondi in uno sprint di quattro prove hanno quasi il sapore di una sentenza. Per recuperarli restavano due prove da sette chilometri, e chi stava davanti fino a quel momento non aveva commesso errori.

Il secondo passaggio sul Crodo

Tutto è cambiato sulla terza prova speciale. Margaroli ha firmato lo scratch nel secondo passaggio sul Crodo, rifilando 13"3 a Bruni e 15"0 a Caffoni. Proprio qui Caffoni ha rimediato le due forature.

Margaroli è passato al comando per la prima volta nella giornata, con 4"3 su Caffoni e 6"7 su Bruni. Un distacco del tutto recuperabile, se non fosse che Caffoni e Grossi non avevano più modo di proseguire. Di ruote di scorta a bordo non ne avevano due, e l'equipaggio si è ritirato.

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A Bruni mancano i chilometri

L'ultimo passaggio su San Domenico Ski se lo sono aggiudicato Bruni e Diego Esposito. Una prova sola, però, a quanto pare non è bastata. Al traguardo Margaroli ha chiuso con 5"2 di margine su di loro e ha conservato il primo posto. Per Bruni ed Esposito è secondo posto.

Il terzo gradino del podio è andato a Gabriele Di Pietro e Andrea Dresti su Peugeot 208 Rally4, staccati di 52"4 dai vincitori. Per una trazione anteriore, in mezzo a un gruppo di Rally2 a trazione integrale, è un risultato di peso, e l'equipaggio si è aggiudicato anche la classifica riservata alle due ruote motrici.

Delle sei Rally2 iscritte, solo due sono finite tra i primi tre. Le altre integrali della categoria non sono riuscite a precedere la Peugeot, quindi Di Pietro e Dresti hanno battuto non solo i diretti rivali.

Una prova sola decide tutto

Guardando i tempi delle prove speciali, Margaroli la gara l'ha vinta di fatto con il solo secondo passaggio sul Crodo. Nel primo passaggio aveva lasciato per strada 6"6 e dopo due PS era terzo. Poi, in una sola prova, ha recuperato quindici secondi sul leader.

Caffoni ora in classifica figura tra i ritirati, anche se per il ritmo mostrato in mattinata sembrava il principale candidato alla vittoria. Di solito a una foratura un equipaggio rimedia montando la ruota di scorta. Con due, invece, questa possibilità non c'era. Probabilmente è il dettaglio tecnico più costoso dell'intera gara ossolana.

Per Bruni il secondo posto brucia più del dovuto. Ha vinto l'ultima prova e per tutta la giornata è rimasto a pochi secondi dalla vetta, ma è arrivato a San Domenico con 6"7 di ritardo. Recuperare tutto negli ultimi sette chilometri non è stato possibile.

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