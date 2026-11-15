Promozione, la Juventus Domo batte l'Union Novara. Feriolo sempre in vetta FOTO

L'undicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, conferma il Feriolo al comando della classifica e regala risultati importanti alle formazioni del Verbano Cusio Ossola e del Novarese. Vincono Juventus Domo, Oleggio e Arona, mentre il Bulè Bellinzago conquista un punto sul campo del Dormelletto Comignago. Giornata da dimenticare, invece, per l'Ornavassese.

Il Feriolo continua la sua marcia in testa alla classifica superando 1-0 il Valle Cervo San Lorenzo. A decidere l'incontro è una rete di Ferrari, che permette ai gialloblù di raggiungere quota 26 punti dopo undici giornate, mantenendo due lunghezze di vantaggio sull'Olimpia Sant'Agabio. La capolista conferma così il proprio ottimo momento, con otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Successo importante per la Juventus Domo, che davanti al proprio pubblico supera 2-1 l'Union Novara.

Prosegue anche la corsa dell'Oleggio, che batte 2-0 il Città di Cossato grazie alle reti di Bellocci e Attià. Una vittoria che porta gli orange a 21 punti, consolidando il terzo posto alle spalle di Feriolo e Olimpia Sant'Agabio. Finisce senza reti la sfida tra Dormelletto Comignago e Bulè Bellinzago. Bella vittoria esterna per l'Arona, che espugna il campo della Pro Palazzolo con un netto 2-0. Pesante battuta d'arresto per l'Ornavassese, travolta 4-0 sul campo del Ce.Ver.Sa.Ma Biella. Negli altri incontri spicca il successo esterno dell'Olimpia Sant'Agabio, che supera 3-2 la Virtus Vercelli.





