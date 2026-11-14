Contro la Castellettese la Varzese cerca il terzo risultato utile di fila

Cannobiese-Quaronese; Grignasco-Gravellona; Varzese-Dormelletto; Pro Rosaio-Virtus Villa; Valduggia-Varalpombiese; Omegna-Piedimulera; Serravallese-Momo; Sizzano-Romagnano.

Questa la X giornata di Prima, campionato in cui la fa da padrone la Cannobiese. Che riceva una Quaronese scivolata a 12 punti e leggermente meno brillante delle prime giornate. La squadra di Guntri ha subito un gol di più dei sesiani ma ha realizzato il doppio delle reti: 30 contro 15.

Le inseguitrici Romagnano e Varalpombiese hanno due avversarie diverse. Il Romagnano se la vede col Sizzano, squadra che sta cadendo un buon campionato e che è lì sotto staccata di soli 2 punti. La Varalpombiese va a casa del Valduggia che soffre sul fondo, staccato di 11 punti dai rossoneri.

Da vedere Omegna-Piedimulera. Squadre in ripresa dopo un avvio difficile. Sono avanti i rossoneri di 3 punti, ma la truppa di Sottini sta risalendo e fare punti al Liberazione sarebbe un altro sollievo. Ma anche l’Omegna gode di buona salute: la vittori a Quarona lo conferma.

C’è Grignasco-Gravellona, I primi arrivano dal ko a Varallo, i secondi dall’aver stoppato il Sizzano ma ancora invischiati nella zona play out.

Espugnato il Posico, la Varzese aspetta al comunale la Castellettese. I granata sono un brutto cliente in casa, mentre la Castellettese fuori ha fatto solo 2 degli otto punti che ha.

A Serravalle gioca il Momo che ancora mastica amaro per il ko interno di domenica. Il Momo conta solo due vittorie in nove turni e la classifica piange.

Peggio sta la Virtus Villa, che con 4 punti scende in casa della Pro Roasio che ha fatto sei dei suoi 10 punti in casa. Ossolani in grossa difficoltà perché la media punti è da retrocessione diretta.