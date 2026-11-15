Prima Categoria, Cannobiese inarrestabile. Il Piedimulera vince con l'Omegna

La Cannobiese non conosce ostacoli e continua la sua marcia solitaria in vetta al campionato di Prima Categoria, girone A. La decima giornata conferma il dominio della formazione lacuale, che conquista la decima vittoria consecutiva e mantiene dieci punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Domenica positiva anche per Piedimulera, Gravellona San Pietro, Momo e Sizzano, mentre l'Omegna perde lo scontro diretto con gli ossolani.

La Cannobiese supera 3-1 la Quaronese e prosegue il suo percorso perfetto. A firmare il successo sono De Benedittis, Falciola e Progni, mentre per gli ospiti va a segno Mersini. La capolista raggiunge così quota 30 punti, frutto di dieci vittorie in altrettante partite, con 33 reti realizzate e 12 subite. Nel confronto tra Omegna e Piedimulera sono gli ossolani a conquistare i tre punti, imponendosi 2-1 in trasferta.

Vittoria esterna anche per il Gravellona San Pietro, che supera 2-0 il Grignasco USB. Il Momo è protagonista del successo più largo della giornata, travolgendo 6-2 la Serravallese.

La Virtus Villadossola torna dalla trasferta sul campo della Pro Roasio con una sconfitta. Nelle posizioni di vertice spicca il successo del Sizzano, che batte 2-1 il Romagnano nello scontro diretto. Giornata negativa per la Varzese, sconfitta 2-1 in casa dalla Castellettese. Completa il quadro della giornata il pareggio per 1-1 tra Valduggia e Varalpombiese, nell'anticipo di sabato. Per gli ospiti va a segno Brigata.