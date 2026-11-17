Torna a sorridere l’Arona. Il cambio del tecnico in settimana ha dato brio alla squadra del Sancarlone che torna con tre punti da Palazzolo. Una vittoria firmata da Bonura , ma soprattutto una presa di fiducia che fa bene al morale e alla classifica.

In alto nulla di nuovo: vincono Feriolo e Olimpia Sant’Agabio. I primi strapazzano il fanalino di coda Valle Cervo, i secondi passano a casa della Virtus Vercelli. E la corsa in vetta continua con o soliti 2 punti di distacco tra le due formazioni.

IL 2 a 1 finale è un toccasana per la Juventus Domo. De Ponti e Cerutti piegano la Union Novara e ridanno il sorriso alla truppa di Nino, che però resta a 4 lunghezza dalla zona play off. Anche se l’importante era ritrovarsi dopo il ko a èovara.

Male l’Ornavassese. Ne prende 4 dal Ceversama, che con l’Arona sale un po’ in classifica e allunga sulle rivali del fondo. I neri di Fusé incappano nella terza sconfitta consecutiva dopo Oleggio e Dormelletto, che però erano squadra di altra levatura.

Anche se proprio il Dormelletto non riesce a fare i tre punti, opposto in casa contro il Bulè Bellinzago. Finisce 0 a 0 e il risultato è più utile al Bulè.

La giornata vede anche la vittoria del Gattinara sul Trino.