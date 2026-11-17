Prosegue senza ostacoli il cammino dell'Architetti Green Solution Domo nel campionato di Prima Divisione femminile. Sabato scorso, al Palaraccagni di Domodossola, le ragazze allenate da coach Balzano hanno superato con un netto 3-0 il Castelletto, fanalino di coda della classifica, conquistando la quarta vittoria in altrettante giornate.

Un avvio di stagione impeccabile per la formazione ossolana, che guida il girone a punteggio pieno e, dopo quattro partite, non ha ancora ceduto nemmeno un set alle avversarie. La sfida contro il Castelletto non ha riservato particolari difficoltà. Le padrone di casa hanno imposto fin dalle prime battute il proprio ritmo, chiudendo l'incontro in poco più di un'ora con i parziali di 25-9, 25-13 e 25-20.

Il divario tra le due formazioni ha consentito a coach Balzano di effettuare alcune rotazioni rispetto al sestetto abituale, concedendo spazio ad altre giocatrici e permettendo di recuperare energie alle atlete alle prese con qualche problema muscolare. Tra le note positive della giornata, la prestazione della giovane palleggiatrice Greta Dresco, classe 2011, chiamata a sostituire Francioli, fermata da un fastidio al ginocchio.

Soddisfatto l'allenatore ossolano al termine della gara: “Devo complimentarmi con tutta la squadra per la buona prestazione messa in campo. Brava Greta Dresco, palleggiatrice classe 2011, che oggi è stata chiamata in causa al posto di Francioli, dolorante ad un ginocchio. Ora recuperiamo le acciaccate e lavoriamo per preparare le prossime due gare in trasferta”. Per l'Architetti Green Solution Domo si apre ora una fase importante del calendario, con due impegni consecutivi lontano dal Palaraccagni. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì alle 21.00 a Varallo Sesia, dove le ossolane cercheranno di proseguire la propria striscia positiva.