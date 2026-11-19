Nel calcio, anche dilettantistico, si torna a segnare. L’esempio è il girone A di Terza Categoria che in otto turni ha ‘’sfornato’’ la bellezza di 259 reti, una media di 32,37 gol a giornata.

Scorrendo le prime sette giornate di campionato sono diversi i risultati ‘’corposi’’ tra le sei partite in programma ogni domenica.

Nella I giornata spiccano Cureggio-Soccer Gattico 2-9 e Armeno-Ameno 5-3; nella II giornata Ameno-Cureggio 11-2 e Meina-Varzese Under21 10-0; nella III giornata c’è Maggiora – Ameno 5-4 poi alla IV giornata Crodo-Verbania Olimpia 6-2, Masera-Cureggio 10-3.

La V giornata è stata quella meno prolifica: il massimo delle reti è stata Meina-Soccer Gattico Veruno 4-2; alla VI giornata spicca Crevolese-Varzese U21 6-1 e Soccer Gattico Veruno-San Maurizio 3-6. La VII giornata vede Meina-Crevolese 5-2; Verbania Olimpia- Soccer Gattico Veruno 4-4; Maggiora-Crodo 6-0; Varzese U21 – Masera 0-8. Idem domenica scorsa: 33 gol in un solo turno dove vediamo Armeno-Maggiora 5-1; Ameno - Soccer Gattico Veruno 4-3.