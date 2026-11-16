Arriva la prima sconfitta stagionale per i ragazzi della Musa 2mila8volley Domodossola, che cade nell'atteso scontro al vertice contro Altiora Verbania. Il lunghissimo match si conclude infatti sul 2-3 in favore dei lacuali, capaci di espugnare un Palaraccagni gremito in ogni ordine di posto e di conquistare così la testa della classifica, staccando proprio i domesi di un punto.

La partita ha visto i padroni di casa portarsi per due volte in vantaggio, venendo però sempre raggiunti dai verbanesi, bravi a rimanere in gara senza mai scoraggiarsi. Nel tie-break, l'inerzia ha infine premiato Traversi e compagni.

Coach Cova schiera nel primo parziale Boschi-Borghini sulla diagonale palleggiatore-opposto, Fanelli e Sirocchi al centro, De Grandis e Tarantello come schiacciatori e Scarpati libero. La partenza vede le due squadre procedere a braccetto, ma fin dalle prime battute si intuisce che Domodossola ha qualcosa in più. Gli ossolani tengono molto bene a muro e pungono in contrattacco, riuscendo in breve tempo a staccare Verbania: prima 13-9, poi addirittura 19-11. Sembra il copione già visto nelle prime uscite stagionali, ma proprio in questo momento l'inerzia della gara inizia lentamente a cambiare. Coach Bertarelli prova a modificare qualcosa, inserendo prima Merzagora nel ruolo di opposto e poi l'esperto Frattini come schiacciatore. Domodossola rimane avanti, ma la sua spinta sembra progressivamente affievolirsi e il vantaggio si riduce rapidamente fino al 23-20. Gli ossolani riescono comunque a chiudere il set sul 25-21, ma Verbania ha ormai dato segnali importanti di essere tornata pienamente in partita.

Il secondo set conferma infatti le sensazioni del finale precedente. Domo appare meno brillante e fatica a trovare la via del punto, mentre Altiora gioca con maggiore aggressività e determinazione. Questa volta sono i ragazzi di Bertarelli a prendere il largo, portandosi sul 10-16. Cova inserisce Maiello al posto di Tarantello e il cambio produce subito qualche effetto positivo: Domodossola accorcia fino al 15-17, ma Verbania trova nuovamente l'allungo decisivo e si aggiudica il parziale per 17-25.

Il terzo set è probabilmente il più intenso ed emozionante dell'intero incontro. Verbania parte forte, mentre prosegue il momento di difficoltà della Musa 2mila8volley. Sul 5-9 coach Cova si gioca la doppia carta Saclusa-Borgnis. Gli ospiti riescono a mantenere il vantaggio ancora per qualche scambio, ma Domodossola trova in Borgnis un autentico trascinatore, autore di ben sette punti nel parziale. Punto dopo punto, gli ossolani ricuciono lo strappo fino a raggiungere la parità sul 18-18. L'ultimo tentativo di allungo di Verbania porta gli ospiti sul 20-21, ma nel finale sono i padroni di casa a trovare le energie per chiudere sul 25-22, ribaltando un set che sembrava ormai compromesso.

Purtroppo gli ossolani non riescono a ripartire nel quarto parziale con la stessa intensità mostrata nel finale del precedente. È nuovamente Verbania a partire meglio, riuscendo addirittura a portarsi sul 10-16. Cova prova a intervenire con alcuni cambi e Domodossola riesce a recuperare parte dello svantaggio, ma questa volta il divario è troppo ampio. Altiora gestisce il vantaggio e chiude il set, riportando la sfida in perfetta parità.

Il tie-break, come spesso accade in sfide così equilibrate, premia la squadra più determinata e capace di commettere meno errori. Verbania diventa praticamente impeccabile, mentre Domodossola concede qualche imprecisione di troppo. Il parziale procede con gli ospiti sempre avanti di un paio di lunghezze. In due occasioni Domo ha la possibilità di ristabilire la parità, ma non riesce a concretizzarla. Verbania ne approfitta e chiude sul 11-15, conquistando così la vittoria.

La sconfitta di domenica lascia sicuramente tanto amaro in bocca in casa domese, soprattutto per non essere riusciti a esprimersi al meglio delle proprie possibilità. La Musa 2mila8volley scivola così al terzo posto in classifica, a un punto di distanza da Verbania e Novara. Il campionato è però ancora alle prime battute e i bilanci andranno fatti soltanto tra qualche giornata.

Ora sarà importante continuare a lavorare con la stessa intensità di sempre, cercando di correggere gli aspetti che in questa occasione non hanno funzionato. Tra le note positive della giornata c'è sicuramente la conferma di poter contare su una rosa ampia e competitiva, con ben 14 atleti in grado di offrire un contributo importante alla squadra. Emblematici, in questo senso, gli ingressi di Saclusa e Borgnis, capaci di dare nuova energia alla formazione ossolana.

Si riparte ora da sabato 21 novembre, quando la Musa 2mila8volley sarà impegnata in trasferta sul campo di Cuorgné.