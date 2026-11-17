Momo, Piedimulera e Gravellona fanno notizia nella X giornata di Prima Categoria. Tutte vittoriose in trasferta.

L’undici novarese guidato da Miserotti ne rifila 6 alla Serravallese (quattro reti sono di Delfino): si tira fuori dalla zona play out e torna a vincere dopo due ko di fila. Una boccata di ossigeno che porta anche l’attacco al terzo posto con 20 reti, dietro solo Cannobiese e Varalpombiese.

Poi, dicevamo, c'è il Piedimulera che passa in quel di Omegna: quarto risultato utile di fila e prima vittoria esterna per i gialloblu ossolani che si insediano, con 14 punti, ad un passo dalla zona play off. A pari punti dell’Omegna che invece fatica a dare continuità alla sua marcia.

Il Gravellona invece passa a Grignasco. I gol di Gueye e Mituri danno i due punti che sono linfa vitale per gli arancioneri, che dopo aver frenato Romagnano e Sizzano, mettono in crisi il Grignasco, altra squadra d’alta classifica.

Nessuna notizia nell'Olimpo del torneo, poiché la vittoria (la decima) della Cannobiese rischia di essere ormai considerata un’abitudine nel girone A. Paga pegno la Quaronese, che dopo il ko con l’Omegna va sotto anche con i ragazzi di Guntri.

Cade in casa la Varzese. La vittoria a Villadossola aveva fatto ben sperare ma i granata inciampano contro una Castellettese che fatica. Ticinesi che passano in Ossola con Oioli e Valloggia, ai quali risponde il solo Ceschi: nono gol all'attivo.

Il derby novarese è vinto dal Sizzano che si regala tre punti d’oro contro il forte Romagnano. Sizzano che si insedia al secondo posto in classifica, lasciando il terzo ai rivali che registrano la terza sconfitta d'annata.

Non va oltre il pari la Varalpombiese che affrontava il Valduggia, che nel frattempo ha messo sulla sua panchina Marco Bercellino. Il risultato lascia così la Varalpombiese seconda, ma a 10 punti dalla Cannobiese.

Nessun segno di vita per la Virtus Villa, che perde anche a Roasio. In casa virtussina c'è preoccupazione per la classifica chele vede ultima con solo 4 punti. Analizzando solo gli ultimi cinque campionati, è il peggior risultato della squadra biancoleste: dopo dieci giornate aveva 17 punti nel campionato 2021-22; 18 punti nel 2022-23 e 2023-24; 19 punti nel 2024-25; 16 punti lo scorso torneo.