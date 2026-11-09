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Sport | 09 novembre 2026, 10:03

Roger Conti entra nella storia della Valle Vigezzo: primato nella mezza maratona

Alla Lago Maggiore Marathon chiude i 21,097 chilometri in 1h17'18", conquistando anche il titolo provinciale di categoria

Soddisfazione in Valle Vigezzo per il grande risultato ottenuto da Roger Conti. Con il tempo di 1h17'18", è diventato il miglior vigezzino di sempre su una mezza maratona. Questa distanza, insieme alla maratona, è una delle più affascinanti nel mondo del running.

Un risultato eccezionale, questo ottenuto ieri alla Lago Maggiore Marathon, che gli ha assicurato il titolo provinciale di categoria sulla distanza – un traguardo mai raggiunto prima da un atleta della Valle Vigezzo. Il portacolori della Caddese, supportato dallo sponsor "La Scarpa" di Domodossola, ha concluso i 21,097 km all'andatura di 3'39" al chilometro: un crono straordinario per un runner amatoriale.

Marco De Ambrosis

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