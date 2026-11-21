Un progetto che unisce economia circolare, tradizione industriale e solidarietà, creando un filo diretto tra la Val d’Ossola e il Lago d’Orta. Per questo Natale, lo storico negozio di pelletteria Athison di Corso Paolo Ferraris a Domodossola ospita un’iniziativa senza precedenti: per la prima volta in assoluto, i manufatti realizzati dalle monache benedettine dell’Abbazia Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio vengono esposti e proposti al pubblico al di fuori dell’isola.

L’idea nasce da un rapporto profondo e sincero che la famiglia Polli coltiva da molti anni con la comunità monastica del Lago d’Orta. Da questo legame di stima e affetto è scaturita una collaborazione concreta: Manifattura di Domodossola ha raccolto e donato alle suore i ritagli e gli scarti delle proprie lavorazioni, materiali pregiati che altrimenti resterebbero inutilizzati, affidandoli alla loro sapiente manualità. Nel silenzio dell’Isola di San Giulio, guidate dall’antica regola benedettina dell’”ora et labora”, le monache hanno trasformato queste rimanenze in una piccola collezione di oggetti unici. Ogni manufatto è un pezzo unico, realizzato interamente a mano e frutto di un lavoro paziente e minuzioso. L’iniziativa ha una finalità esclusivamente benefica: l’intero ricavato della vendita dei manufatti sarà infatti devoluto direttamente all’Abbazia Mater Ecclesiae, per sostenere la comunità monastica e le sue opere di carità. “Volevamo offrire ai nostri clienti e alla città qualcosa che andasse oltre il semplice oggetto - spiegano i titolari -. In un periodo in cui gli acquisti rischiano di diventare frettolosi e impersonali, questa piccola collezione racconta una storia vera di amicizia, rispetto per la materia e attenzione verso il nostro territorio. È un modo per fermarsi, riscoprire il valore del fatto a mano e fare del bene insieme”.